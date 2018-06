ICT-ala vetää Oulussa – edessä on positiivinen työvoimahaaste

Oulun alueen ICT-ala kohtaa positiivisen työvoimahaasteen.

Oulun kauppakamari julkaisi maanantaina selvityksen, jossa kartoitettiin Oulun alueen ICT-yritysten osaaja- ja osaamistarpeita seuraavalle neljälle vuodelle.

Tuoreen selvityksen mukaan Oulun seudulla rekrytoitiin vuonna 2017 noin 1100 henkeä ICT-alalle. Vuonna 2018 arvio on Oulun kauppakamarin mukaan sama.

Selvityksen mukaan vuosien 2019–2020 kuluessa Oulun seudulla tehdään arviolta yhteensä noin 1800 rekrytointia. Lukema vastaa noin 12 prosenttia Oulun alueen ICT-yritysten henkilöstöstä.

Oulun yliopiston ja Oulun ammattikorkeakoulun rehtorit uskovat, että alan koulutus pystyy vastaamaan kasvaneeseen osaajatarpeeseen. Haasteita on silti jonkin verran. Esimerkiksi naiset ovat edelleen hyödyntämätön potentiaali ICT-alalla.

– Olemme valmiita panostamaan tutkintokoulutusmäärien nostoon, mikä edellyttää tiivistyvää yhteistyötä lukioiden kanssa. Pula matematiikkaa ja luonnontieteitä osaavista hakijoista on todellinen. On selvää, että koulutusta kannattaa käyttää kansainvälisen työvoiman houkuttelemiseen, arvioi Oulun yliopiston rehtori Jouko Niinimäki.

– Oulun ammattikorkeakoulussa hakijoita alalle on tällä hetkellä aika hyvin. Keskimääräinen hakijasuhde on tekniikan alan parhaimmistoa eli yli kaksi hakijaa yhtä aloituspaikkaa kohti. Valtaosa hakijoista on miehiä. Naiset ovat edelleenkin valtaosin hyödyntämätön potentiaali, toteaa Oulun ammattikorkeakoulun rehtori Jouko Paaso.

Pohjois-Pohjanmaan työ- ja elinkeinotoimiston mukaan Oulun kauppakamarin selvitys on toteutunut oikeaan aikaan.

– Kartoitus on osoittanut, että osaavalle työvoimalle on entistä enemmän kysyntää. Jos aiemmin tarvittiin koulutusta vastaavaa työtä, niin nyt on tarve työtä vastaavalle koulutukselle, toteaa palvelujohtaja Pirjo Juntunen Pohjois-Pohjanmaan työ- ja elinkeinotoimistosta.