Huutokauppakeisari avaa Meri Oulun kesäteatterin

Meri Oulun kesäteatteri avataan keskiviikkona 28. kesäkuuta huutokaupan voimin. Vauhdissa on huutokauppakeisarina tunnettu Aki Palsanmäki Heli-vaimoineen.



Avajaispäivänä kesäteatterin alueella on myös suuri kirpputori ja menoa vauhdittaa Kenneth Sjöwall´s Dixe Dudes.



Suuressa huutokauppatapahtumassa on myytävänä toistasataa esinettä. Huutokaupan tuotto menee hyväntekeväisyyteen oululaisen urheilun edistämiseksi.



- Huutokaupattavat tavarat menevät meillä omaksutun tavan mukaan eli niillä ei ole pohjahintoja ja huutoja korotetaan minimissään 5 eurolla, kertaa Aki Palsanmäki.



Suurkirppis alkaa kello 14 ja huutokauppa kello 18.30.



Kesäavauksen jälkeen ovat vuorossa saman viikon lauantaina 1. heinäkuuta Jukka Puotila show ja sunnuntaina 2. heinäkuuta Mikko Alatalon Suomen suurin lauluilta.



- Siitä mennäänkin sitten tasaisella vauhdilla elokuun loppupuolelle saakka. Ohjelmistossa on Ismo Leikola, kansainvälinen Möljä Blues, kesänäytelmä ”Sisko ja sen veli”, Suomi 100 konsertti, Soulnight by Soultrain ja Jari Sillanpää Einin ja Laura Voutilaisen kanssa, niputtaa Meri Oulun viestintäpäällikkö Katriina Yypänaho.



Meri Ouluun odotetaan tänä vuonna noin 40 000 vierasta.