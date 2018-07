Huumausaineen vaikutuksen alaisena ajellut ajo-oikeudeton kuski jäi poliisin haaviin lauantaina Jäälissä

Lääkeaineita? No miksi tätä nimitetään "Huumausaineen vaikutuksen alaisena" ja luodaan suotta kuva kansalle, että ongelma olisi klassiset huumeet sillä se tuosta tulee mieleen? Ehei ongelmahan tässä on aivan toisaalla. Ongelmahan tässä on nämä lääketehtaat jotka eivät lopeta murkkyjensä rahtaamista markkinoille. Noita nappuloita on joka paikka täynnä ja tiedättekö mikä "parasta"? Jokainen tarpeeksi sinnikäs saa lopulta näitä pameja sun muita myrkkyjä lääkäristä aivan varmasti ja sitten on kaikilla nupit sekaisin. Eli eipä aleta tässä nyt luomaan käsitystä että oikeat huumeet olisivat ongelma.