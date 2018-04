Hulevesimaksut pysyvät ennallaan Oulussa – omakotitalossa asuva maksaa 22,50 euroa vuodessa

Yhdyskuntalautakunta päätti, että Oulussa ei hulevesimaksuun tule muutoksia. Vuoden 2018 hulevesimaksun maksuperusteet ja maksun suuruus ovat samat kuin viime vuonna.



Omakotitalotontin ja yhden asunnon loma-asuntotontin hulevesimaksu on 22,50 euroa vuodessa. Paritaloilta peritään kaksinkertainen omakotitalon hulevesimaksu.



Alle 2 500 neliön asemakaavatontilta hulevesimaksu on 150 euroa, alle 5 000 neliön tontilta 260 euroa, alle hehtaarin tontilta 450 euroa ja alle 2,5 hehtaarin tontilta 745 euroa.



Alle 50 000 neliön tontin hulevesimaksu on 1 490 euroa, alle 100 000 neliön tontin 2 235 euroa ja yli 100 000 neliön tontin maksu on vähintään 2 235 euroa.