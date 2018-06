Huili-, hippa- vai hapsipuisto? Tuiranpuiston kehittämiseksi on laadittu kolme luonnosta

Luonnoksista löytyvät niin hotelli, joogasali, piknik-alue kuin uusi päiväkotikin.

Tuleeko Tuiranpuistoon hotelli vai kehitetäänkö aluetta terveysvaikutusten ehdoilla?

Tuiranpuiston kehittämiseksi on laadittu kolme luonnosta, jotka eroavat toisistaan sekä toiminnoillaan että rakentamisen määrällä.

Yhdyskuntalautakunta ei tehnyt tiistai-iltana päätöstä Tuiranpuiston asemakaavan muutoksen nähtäville asettamisesta.

Kaavamuutoksen pohjaksi on tehty kolme luonnosta, jotka on laadittu kaupungin ohjauksessa. Luonnoksien tekemisessä on hyödynnetty palautetta ja ideoita, kaupungin eri hallintokuntien näkemyksiä sekä alueelta tehtyjä selvityksiä.

Tuiranpuiston alueen tämänhetkisen rakennuskannan yhteenlaskettu koko on 5 250 kerrosneliömetriä.

Huilipuisto-nimellä kulkeva vaihtoehto perustuu puiston kehittämiseen sen nykyisiä piirteitä hyödyntäen ja erityisesti viherrakentamisen keinoin.

Tähän vaihtoehtoon ei sisälly uudisrakentamista pieniä puistotoimintoihin liittyviä rakennelmia lukuun ottamatta. Erityisasumisen yksiköt, mielenterveyspalvelut ja päiväkoti säilyvät.

Puisto säilyy kaupunkikuvaltaan lähes entisellään.

Polkuverkostoa kehitetään toiminnalliseen suuntaan ja alppiruusuistutuksia lisätään. Tämä aiheuttaa jonkin verran puuston kaatamista.

Hippapuisto-vaihtoehdossa puistoon rakennettaisiin muun muassa uusi päiväkoti ja puiston länsilaitaan luonnoksissa sijoitettu hotelli/hostellilaajennus.

Suurimmat muutokset tapahtuvat Tuirantien varressa ja puiston sisällä, uudella keskeisellä metsäaukiolla.

Tässä vaihtoehdossa Tuiranpuisto muuttuu nykyistä julkisempaan käyttöön esiintymiskatoksineen ja piknikalueineen.

Uusissa rakennuksissa olisi yhteensä 2 850 kerrosneliömetriä.

Hapsipuisto-luonnokseen sisältyy uutta rakentamista kaavamuutosalueelle yhteensä 5 300 kerrosneliömetriä.

Tuirantien laitaan ja keskiosiin ehdotetaan rakennettavaksi uusia pienimittakaavaisia kortteleita. Yhteisökortteleihin sijoittuu tuettua ja tavallista asumista sekä palveluja.

Lisäksi alueelle sijoitetaan muun muassa kaupunkiviljelylaatikoita ja piknikpaikka sekä luontopaviljonki, joka mahdollistaa rauhoittumisen puuston lomassa.

Puustoa kaadetaan uudisrakentamisen tieltä Tuirantien varresta sekä puiston keskeltä.