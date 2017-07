HS: Oulussa suurista kaupungeista kolmanneksi eniten pyörävarkauksia, alkuvuonna viety 690 polkupyörää

Oulussa varastetaan asukaslukuun suhteutettuna Suomen kolmanneksi eniten polkupyöriä. Asia käy ilmi Helsingin Sanomien tekemästä selvityksestä, jossa tarkastellaan polkupyörävarkauksia Suomen kymmenessä suurimmassa kaupungissa.

Oulussa on anastettu heinäkuun alkuun mennessä yhteensä 690 pyörää. Selvitykseen on laskettu mukaan ne varkaudet, jotka on ilmoitettu poliisille. Oulussa on heinäkuun alkuun mennessä ilmoitettu poliisille yhteensä 3,4 pyörävarkautta tuhatta asukasta kohden.

Eniten pyöriä anastetaan Lahdessa. Siellä polkupyörävarkauksia on ilmoitettu poliisille 3,8 kappaletta tuhatta asukasta kohden. Viime vuonna Lahdessa varastettiin neljänneksi eniten pyöriä.

Toiseksi eniten pyörät lähtevät vorojen matkaan Turussa, jossa pyörävarkauksia on tilastoitu alkuvuonna 3,5 kappaletta tuhatta asukasta kohti.

Viime vuoden tammi–elokuussa eniten varkauksia ilmoitettiin poliisille Turussa, Helsingissä ja Oulussa.

Helsingin Sanomien selvityksessä selvitettiin poliisille ilmoitettujen rikosten perusteella, minkä verran kymmenessä suurimmassa kaupungissa on tänä vuonna varastettu polkupyöriä tuhatta asukasta kohti laskettuna.

Vertailussa ovat mukana poliisille tämän viikon alkuun mennessä ilmoitetut törkeät varkaudet, varkaudet ja näpistykset, jotka kohdistuvat polkupyöriin ja niiden osiin. Kaikkia pyörävarkauksia ei kuitenkaan ilmoiteta poliisille.

Hämeen poliisilaitoksen apulaispoliisipäällikkö Tero Seppänen kommentoi HS:lle uskovansa, että pyöriä varastetaan huumeiden käytön rahoittamiseksi.

Pyörät on Seppäsen mukaan suhteellisen helppo varastaa ja ne käyvät kaupaksi. Poliisin on myös vaikeaa saada pyörävarkaudet loppumaan, sillä omaisuuden arvo on pieni, eikä rangaistukseksi tule ehdotonta vankeutta.

Koko maassa poliisille ilmoitettiin tammikuun alun ja heinäkuun alkupuolen välisenä aikana kaikkiaan 8 214 polkupyörävarkautta. Niistä 1 579 tapahtui Helsingissä, 690 Oulussa ja 677 Tampereella.

Muissa vertailukaupungeissa varastettujen pyörien määrät vaihtelivat vajaasta 150:stä 650:een.

Linkki juttuun