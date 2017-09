Hiukkavaaran monitoimitalolle kansainvälinen ympäristösertifikaatti

Hiukkavaaran monitoimitalolle on myönnetty kansainvälisen LEED for Schools -sertifikaatin kultatason tunnustus. LEED on kansainvälisesti vertailukelpoinen vihreiden kiinteistöjen sertifiointijärjestelmä.

Saadakseen sertifioinnin rakennuksen tulee täyttää tietyt vähimmäisvaatimukset, jotka liittyvät muun muassa rakennuksen sijaintipaikan kestävyyteen sekä energian- että vedenkulutukseen. Myös materiaalien kuluminen otetaan huomioon.

U.S. Green Building Councilin myöntämä rakennuksen LEED-sertifiointi perustuu kolmannen osapuolen tekemään arviointiin tilojen, rakennuksen tai rakennushankkeen ympäristöominaisuuksista.

Hiukkavaaran monitoimitalo aloitti toimintansa elokuussa. Rakennuksessa toimivat koulu, päiväkoti, kirjasto, Oulu-opisto sekä nuorisotilat.

Monitoimitalon on laskettu tulevaisuudessa palvelevan kasvavan alueen noin 40 000 asukasta. Tällä hetkellä koulussa on alueen oppilaita ykkösestä kolmanteen luokkaan sekä muiden koulujen oppilaita väistötiloissa.

Aiemmin oululaisista rakennuksista vastaavan sertifikaatin on saanut Kastellin monitoimitalo, jolle kultatason tunnustus myönnettiin ensimmäisenä Euroopassa.