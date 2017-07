Hiljaisen rukouksen ryhmä ja retriittejä järjestetään Oulussa

Hiljaisuuden harjoittamisen tueksi alkaa Oulussa hiljaisen rukouksen ryhmä elokuussa keskiviikkoisin Tuiran kirkolla.



Ryhmä aloittaa 9. elokuuta kello 17.30. Hetki koostuu raamatunluvusta, hiljaisuudesta ja loppurukouksesta. Kyse on tavallaan lyhyestä retriitistä tai kristillisestä meditaatiosta.

Ilmoittautumista ei tarvitse, eikä ryhmä vaadi sitoutumista. Paikalle voi tulla kuka tahansa, jonka elämään sopii juuri silloin viivähtää pieni tovi.

– Hiljainen rukous on asettumista paikoilleen katsellakseen maisemaa, jossa tällä hetkellä on. Se ei vaadi muuta kuin halun pysähtyä hetkeksi. Tarkoituksena ei ole tehdä ihmisestä paremmin öljyttyä ratasta yhteiskunnan koneistossa tai hoitaa kerralla kuntoon kaikkia ongelmia. Hiljaisuus on tie, jolle kuka tahansa voi astua, kuvailee Tuiran seurakunnan pastori Helena Paalanne kristillistä meditaatiota.



Syksyn aikana Oulussa on myös kaksi puolen päivän mittaista retriitti. Hiljaisuuden päivää vietetään 16. syyskuuta kello 12–17 Oulujoen pappilassa ja 24. marraskuuta kello 12–17 Koskelan seurakuntakodissa. Hiljaisuuden päivässä osallistujat sitoutuvat olemaan hiljaa yhdessä. Vaikka päivä tarjoaa paikan olla hiljaa ja rauhoittua, sitä ei suositella akuutissa elämänkriisissä olevalle henkilölle. Molempiin päiviin tulee ilmoittautua ennakkoon.