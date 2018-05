Hietasaaressa tutustuttiin uusiin liikuntalajeihin – läskipyöriä, keppihevosia ja jousiammuntaa

Lämmin, aurinkoinen sää suosi helatorstaina Hietasaaressa järjestettyä Unelmien liikuntapäivää. Parinkymmenen asteen lämpötila houkutteli perheet liikkeelle.

Ponipihan Ponitouhujen Eija Ollikkala kertoo, että väkeä on riittänyt heti kymmenestä lähtien. Lapsiperheitä on ollut liikkeellä yllättävän paljon.

Valtteri Tuuli kantoi kastelukannuja Hietasaaren liikuntatapahtumassa. KUVA: Jukka Leinonen Hän kävi päivän aikana myös kokeilemassa jousiammuntaa.



– Tapahtumassa saan näkyvyyttä. On paljon oululaisia, jotka eivät tiedä, että Hietasaaressa on tällainen paikka. Vedän lapsille ponitouhuja, Ollikkala sanoo.

Tuulen perhe aloitti oman liikuntapäivänsä Nallikarin puolella voimistelijoiden temppuradalla ja ranta-alueen puistogolfissa, sitten vuorossa oli jousiammuntaa Hietasaaren jousiammuntakentällä sekä lopuksi kokeilla ponitouhuja ja tutustua eläinpihan eläimiin.

– Ehkä mukavinta oli jousiammunta, kun sain osuman, Valtteri Tuuli, 9, sanoo.

Isä Miika Tuulen mielestä tällaisissa liikuntapäivissä lapset pääsevät kokeilemaan uusia, erilaisia lajeja ja saavat uusia elämyksiä sekä mahdollisesti jopa löytävät uusia harrastuksia.

– Kansanterveyden kannaltakin on hyvä, jos ihmiset innostuvat harrastamaan liikuntaa. Harrastuksilla on henkisiä ja fyysisiä vaikutuksia. Aina, kun lapset pääsevät kohtaamaan eläimiä, se on positiivinen juttu, Tuuli sanoo.

Nallikarin ranta-alueella Johanna Matinmikko kokeili läskipyörää poikansa Johannes Matinmikon kanssa.

Johanna Matinmikko kävi kokeilemassa läskipyöräilyä poikansa Johanneksen kanssa. KUVA: Jukka Leinonen

– Facebookista luimme Unelmien liikuntapäivästä ja halusimme kokeilla läskipyöriä ja jousiammuntaa. Tosi ihanaa, kun pääsee perheen kanssa tekemään yhdessä jotakin, Johanna Matinmikko sanoo.

Outdoors Oulu Oy:n Kari Välikankaan mukaan ihmiset ovat koeajon jälkeen olleet todella hyvällä tuulella.