Hiekan poisto on pitkä ja pölyinen urakka – väylien puhdistaminen kestää Oulussa seitsemän viikkoa

Katupöly

Katupöly on hengitettäviä hiukkasia PM10, jotka katsotaan ilmansaasteeksi. Vuorokausiraja-arvo on 50 mikrogrammaa kuutiossa.

Ilmanlaatu määritellään hyvästä erittäin huonoon.

Kun katupölyä on alle 20 mikrogrammaa kuutiossa, ilmanlaatu on hyvä. Tyydyttävä taso on 20–50 mikrogrammaa, välttävä 50–100, huono 100–200 ja erittäin huono yli 200 mikrogrammaa kuutiossa.