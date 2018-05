RKP:n puheenjohtajana jatkaa kansanedustaja Anna-Maja Henriksson. Hänet valittiin puolueen johtoon yksimielisesti, taputusten saattelemina sunnuntaina Oulussa puoluekokouksessa.

-Fantastista, ihanaa saada jatkaa maailman parhaan puolueen johdossa, Henriksson henkäisi hieman liikuttuneena valinnan selvittyä.

Henriksson on vakuuttunut, että RKP tulee kasvamaan tulevissa vaaleissa.

-Puoluekokus Oulussa on osoittanut että meillä on potentiaalia. Uskon että meillä on arvoja, joita voimme jakaa muiden suomalaisten kanssa, hän totesi.

Puolue on Henrikssonin mukaan valmiina kaikkiin tuleviin vaaleihin.

Hän ei usko, että syksyllä pidetään maakuntavaaleja, vaan ne pidetään aikaisintaan eduskuntavaalien yhteydessä ensi keväänä, jos silloinkaan.

-Toivon että hallitus tunnustaa, että juna meni jo, maakuntavaaleja ei voida pitää lokakuussa, hän sanoi.

Päivät Oulussa ovat Henrikssonin mukaan olleet ihania. Puolue on hänen mukaansa nyt yhtenäisempi kuin aiemmin.

Pietarsaaresta kotoisin oleva Henriksson on entinen oikeusministeri. Hän jatkaa puheenjohtajana kolmatta kautta.

Myös muu nykyinen puoluejohto sai valtakirjan.

Varapuheenjohtajina jatkavat kirkkonummelainen kansanedustaja Anders Adlercreutz, Kuntaliiton ruotsinkielisen toiminnan johtaja, nauvolainen Sandra Bergqvist ja helsinkiläinen kaupunginvaltuutettu Silja Borgarsdóttir Sandelin. Valinnat sujuivat vaalivaliokunnan ehdotusten mukaan.

Puoluekokousväki kävi sunnuntaina keskustelua puoluekokoukselle jätetyistä aloitteista. Väkeä askarrutti muun muassa puolueen tarve kasvaa kielirajojen yli, rokotusten kautta saatava laumasuoja, vanhusten hoito ja teiden kunto.