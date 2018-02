Henkilökohtainen harrastuskaveri innosti Astrid Laitisen keilaamaan – Valtti-ohjelmasta hyviä kokemuksia

Astrid Laitinen löysi keilaamisen osallistuessaan valtin, henkilökohtaisen harrastuskaverinsa, Saana Vehkaojan ohjauksessa erityislasten ja -nuorten Valtti-ohjelmaan.

Astrid Laitinen, 10, sitoo tottuneesti keilauskenkiä jalkaan Heinäpään keilahallilla. Hän pitää kiirettä, sillä rouva keilahallin kahvilan kassalla sanoi, että rata 26 on jo valmiina Astridia varten.

Yhdessä Saana Vehkaojan kanssa hän hakee vierityskourun ja lysti voi alkaa.

Keilaus oli yksi niistä liikuntalajeista, joita Astrid Laitinen pääsi kokeilemaan osallistuessaan viime syksynä Valtti-ohjelmaan, joka tukee erityislasten liikunnallisuutta ja auttaa löytämään liikuntaharrastuksia.

Saana Vehkaoja on valtti, henkilökohtainen harrastuskaveri, jonka ohjauksessa hän toteutti liikuntakokeilujakson.

– Tapasimme ensimmäisen kerran elokuussa Astridin kotona, jolloin haastattelin Astridia ja perhettä. Asetimme yhdessä ta­voitteiksi hauskan pitämisen, uusien liikuntakokemusten saamisen ja mahdollisesti uuden harrastuksen löytämisen, sosionomiksi Oamkissa opiskeleva Vehkaoja kertoo.

Kuuluu lupaava sarja kolahduksia, kun Astrid on saanut keilat nurin. Saana ja Astrid tuulettavat lyömällä ylävitosensa yhteen. Kannustusjoukkoina taustalla taputtavat myös Astridin isä Janne Laitinen, fysioterapian lehtori Pirjo Orell ja fysioterapeutti Marjo Vesala.

Keilaamisen lisäksi Astrid ja Saana kokeilivat syksyn aikana partiota, miekkailua, jalkapalloa sekä koripalloa.

– Astrid lähti innostuneesti mukaan ja odotti tosi paljon liikuntakokeiluja valtti-jakson aikana. Jokaista kertaa eri harrastusten parissa hän piti positiivisena kokemuksena. Hän ihastui Saanaan heti ensi tapaamisella. Tytöillä synkkasi alusta asti, Janne Laitinen kertoo.

Astrid potee oireyhtymää, joka aiheuttaa ongelmia puheentuottamisessa. Valtti-ohjelmassa korostetaan erityislapsen tai -nuoren oman äänen kuuntelemista ja kunnioittamista.

– Tein hymynaamat ja Astrid sai aina näyttää kokeilukerran jälkeen sitä hymynaamaa, miltä hänestä tuntui se kokeilukerta. Sitten otimme vielä palautekuvan hymynaamakortin kanssa. Kaikista kokeiluista tuli hymynaamaa, Vehkaoja kertoo tyytyväisenä.

Kokeilun innoittamana Astrid kävi keilauskurssin. Viime vuoden lopulla hän osallistui keilakisoihin Oulun Keilahallilla.

– Olin ihan varma, ettei Astrid jaksa täyttä kuuden sarjan kisaa, mutta Astrid keilasi koko kilpailun ja heitti oman ennätyksensä, jotain 120 pistettä. Se oli aivan huippukokemus ja Astrid oli tosi ylpeä itsestään, isä kertoo.

Kaikki osallistujat saivat palkinnon ja Astrid valitsi itselleen kylpyläliput. Seuraavana perjantaina perhe lähti yhdessä kylpylään.

Myös jalkapalloilua Astrid jatkoi, mutta tämän vuoden puolella hän ei ole halunnut lähteä pelaamaan. Keilaamisesta on tulossa koko Laitisen perheen yhteinen juttu.

Valtti on osa EU-hanketta, jossa etsittiin ratkaisuja erityisliikunnan kysynnän ja tarjonnan ongelmiin. Suomen Vammaisurheilu- ja liikunta VAU ry. lähti siihen mukaan Valtti-ohjelmalla. Oulussa toimintamallia ryhtyi toteuttamaan Oulun ammattikorkeakoulu. Nyt kokemuksia on jo kahdelta vuodelta ja kolmas on alkamassa.

– Perheet voivat hakea mukaan Valtti-ohjelmaan nyt maaliskuun alusta huhtikuun loppuun, kertoo Oamkin fysioterapian lehtori Pirjo Orell, joka toimii Valtti-ohjelman vastaavana opettajana.

Fysioterapeutti Marjo Vesala toimi Valtti-koordinaattorina eli projektin paikallisena vastuuhenkilönä, kun hän vielä opiskeli Oamkissa. Hänen tehtävänään oli muun muassa opastaa valteiksi ilmoittautuneet opiskelijat tehtävään.

– Me valttikoordinaattorit saimme viikonlopun mittaisen koulutuksen VAU ry:n kautta. Valttikoordinaattorina pidin iltapäivän mittaisen perehdytyksen valteille, jossa käsiteltiin myös erityislapsen kohtaamista.

Valtteina on toiminut fysioterapian, toimintaterapian ja sosiaalialan opiskelijoita sekä ammattiopiston puolelta lähihoitajaopiskelijoita.

– Viime vuonna meillä oli 23 valttiparia. Pystyimme jokseenkin kaikille ohjelmaan hakeneille tarjoamaan valtin. Pari perhettä haki ohjelmaan niin kaukaa, ettemme pystyneet järjestämään kulkemisia.

Astrid on saanut kaadettua jo lukuisia keiloja nurin taustajoukkojen kannustaessa. Nyt hän alkaa olla jo sitä mieltä, että tältä illalta keilaaminen saa riittää. Hän ehdottaa isälleen flipperin peluuta, johon isä ei lämpene, mutta siihen isä suostuu, että kahvilassa juodaan vielä kahvit.

Oliko keilaaminen kivaa tällä kertaa, Astrid?

– Oli!

Vuoden 2018 Valtti-haku aukeaa 1.3. osoitteessa www.vammaisurheilu.fi