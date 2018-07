Hellelukemia hätyytellään Oulussa seuraavat 10 päivää – keskimääräistä kuivempaa ja kuumempaa säätä luvassa vielä 4 viikoksi

Kuumuus ja kuivuus eivät helpotu lähiviikkoina Oulun seudulla. Tähän mennessä Oulussa on mitattu 17 hellepäivää, kun niitä on keskimäärin kahdeksan kappaletta kesässä.

Päivystävä meteorologi Ari-Juhani Punkka Ilmatieteen laitokselta kertoo, että hellelukemien tasolla mennään Oulussa seuraavat 10 päivää eteenpäin.

Alimmillaan maksimilämpötila on 25 astetta. Lämpimintä on keskiviikkona, jolloin mittarissa asteita on yli 30.

– Tuore neljän viikon ennuste kertoo, että vielä elokuun kaksi ensimmäistä viikkoa isossa osassa Pohjois-Eurooppaa on keskimääräistä lämpimämpää. Säätyyppi jatkuu myös keskimääräistä kuivempana. Maanviljelys ja pohjavedet ovat tiukilla.

Lähipäivinä heikot tuulet eivät tuo helpotusta paahteeseen Oulussa. Lisäksi yölämpötilat pysyvät 15-20 asteessa.

– Yötkään eivät tuo tukaluuteen viilennystä. Aurinkoiselta näyttää, joten päivän paahde lämmittää rakennukset kuumiksi.

Perämeren vesi on lämmennyt kuuman kesän aikana, joten merenranta ei ole välttämättä viilein paikka öisin.

– Sen sijaan sisämaan puolella kylmemmissä notkelmissa lämpötila voi laskea yöllä 15 asteeseen.

Sateita ole ole juuri luvassa Oulun seudulle 10 päivän ennusteessa. Suurin mahdollisuus sadekuuroihin on torstaina sekä ensi sunnuntain ja maanantain tietämissä.

Kunnon ukkosia ei ole juuri Oulun seudulla saatu, ukkosrintamat ovat jyllänneet Lapin puolella.

Punkka kertoo, että ukkosten syntyyn tarvitaan ilman kosteutta ja lämpötilan pystyjakaumaa. Ilmankosteutta nyt riittäisi, mutta lämpötila ei kylmene ylöspäin mentäessä tarpeeksi paljon, jotta ukkosen synty olisi otollinen.

Pohjavedet vähissä

Rannikoilla pohjavedet ovat monin paikoin laskeneet 5–40 senttiä ajankohdan keskiarvoja alemmaksi pienissä pohjavesimuodostumissa.

Keskisuurissa ja suurissa muodostumissa pinnat ovat lähellä keskimääräistä tai 5–15 senttiä keskiarvojen yläpuolella.

Maan pohjoisosissa pohjaveden korkeudet vaihtelevat: pienissä muodostumissa pinnat ovat paikoitellen 5–30 senttiä alle ja suurissa muodostumissa 5–10 senttiä yli keskiarvojen.