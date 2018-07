Helleaurinko polttanut nurmikkoja ruskeiksi, kasvit kärsivät kuivuudesta Oulun viheralueilla

Pitkä hellejakso on kuivattanut nurmikkoja Oulun viheralueilla. Viheralueiden ylläpitovalvoja Niina Toivonen kertoo, että vasta ensi keväänä nähdään helteen lopulliset vaikutukset.

Varsinkin uudet nurmikot saattavat kärsiä kuivuuden ja paahteen vuoksi.

– Uudet nurmikot eivät tahdo lähteä edes itämään tällaisessa säässä.

Nurmikkojen paikkokylvöjä tehdään keleistä riippuen tarvittaessa syksyllä ja ensi keväänä.

Vanhat nurmikot sen sijaan kestävät paremmin kuumaa jaksoa. Ne rupeavat vähitellen vihertämään, kun sadetta joskus saadaan.

Kaikkien viheralueiden nurmikkojen kasteleminen on sen verran kallista lystiä, ettei Oulun kaupungilla ole siihen mahdollisuutta. Kuusisaaren alue on ainoa, jota on kasteltu kesän aikana tapahtumien välisenä aikana.

Lisäksi vasta istutettuja puita kastellaan ja perennoja kastellaan Oulun keskustan alueella.

– Kaikki kasvit kärsivät tästä kuumuudesta. Harras toive on, että sateita saataisiin.

Toivonen kertoo, että kaupunkialueelle valitaan kestäviä kasveja. Niiden pitää tulla toimeen ankarissa ääriolosuhteissa: hyytävissä talvipakkasissa ja myös kesän kuumassa kuivuudessa.

– Katualue on aina kasveille kuiva kasvupaikkaa, sillä haihtuminen on suurta.