Haukiputaalainen yrittäjä Jaakko Seppälä: Ikä on opettanut, että hötkyily ei kannata

Jaakko Seppälä miettii tovin, kun häneltä tiedustelee, miten viidenkymmenen täyttäminen eroaa neljänkymmenen täyttämisestä.

– Kymmenen vuotta on mennyt ihan hetkessä, enkä huomaa mitään isoa eroa. Ehkä asioihin on tullut sellainen rauhallisempi suhtautuminen. Positiivisella tavalla olen huomannut, että jos eteen tulee ongelmia tai haasteita, ne ratkeavat miettimällä rauhassa parhaan ratkaisun asian hoitamiseksi.

Hän uskoo, että ominaisuuteen ovat vaikuttaneet kokemus, ikä sekä tietynlainen mukavuudenhalu. Ettei tarvitse enää hötkyillä samalla lailla kuin aiemmin.

Seppälä on asunut Haukiputaalla suurimman osan elämästään. Ainoastaan armeija- ja opiskeluaikoina hän on asunut muualla. Haukiputaalla asuvat edelleen myös hänen vanhempansa.

– Olen ollut opiskelu- ja työkomennuksella Kanadassa ja Venäjällä kahdessa pätkässä vajaan vuoden, mutta kyllä Haukiputaassa viehättävät tutut, komeat paikat kuten Runtelinharju, Martinniemi ja Kiiminkijokisuisto, Seppälä sanoo.

Työllä ja vapaa-ajalla ei tarkkaa rajaa

Haukipudas on myös sopivan työmatkan päässä Oulusta. Seppälä on ollut yrittäjänä 17 vuotta ja tottunut kulkemaan työn mukana ympäri maailmaa. Teollisuuden palvelukseen suunniteltuja jatkuvatoimisia ympäristömittausratkaisuja tuottava yritys on kehittynyt yhdessä hyvän kollegan kanssa.

– Taustani on rakentamistekniikassa, mutta ympäristön tila ja erityisesti puhtaan veden varmistaminen sekä saastumisen tilan seuranta kiinnostavat.

Yrittäjällä on hinku menestyä, ja vuodet ovatkin tehneet selväksi sen, että Oulu on erinomainen alue kehittää eri ratkaisuja ja ottaa niitä käyttöön.

– Mutta isompi business vaatii kauemmaksi matkustamista. Oulussa olemme verkostoituneet rajusti muiden yritysten, yliopiston, ammattikorkeakoulun, viranomaisten ja VTT:n kanssa.

Edessä ei kuitenkaan ole ulkomaille muuttoa, ainakaan lähivuosina, perhe kun on vielä enemmän haukiputaalaisia kuin Seppälä itse. Matkustaminen sen sijaan on arkea, ja Seppälä on tottunut tekemään töitä niin lentokoneessa kuin hotellihuoneessa.

– En ole koskaan pitänyt hirveän tärkeänä rajaa työn ja vapaa-ajan välillä. Silloin kun on asioita hoidettava, ne hoidetaan.

Meren läheisyys rauhoittaa

Seppälä työskenteli aiemmin kehittämisprojektin päällikkönä Oulun kauppakamarissa, jossa hänen työnsä suuntautui Venäjän-kaupan kehittämisprojektiin. Hän puhuu sujuvasti venäjää.

– Edelleen se on käytössä lähes päivittäin, sillä meillä on tytäryhtiö tuolla Venäjällä. Toisaalta olen huomannut, että kieltä pitäisi käyttää aktiivisesti, jotta se pysyisi vireessä.

Seppälä on ollut kiinnostunut tekniikasta pikkupojasta asti, joten alalle hakeutuminen tapahtui luonnostaan. Kiinnostus näkyy myös vapaa-ajalla, sillä hän harrastaa moottorikelkkailua ja teknisiä juttuja.

– Myös veneet kiinnostavat. Haukiputaalla onkin parasta meren läheisyys ja se, että näkee kauas horisonttiin. Se on hyvä rentoutumiskeino tähän työhön, sillä luonto on ihan erilainen ympäristö, Seppälä pohtii.

Syntymäpäivää Seppälä juhli pienen porukan kanssa hyvän ruuan ja juoman parissa. Vaihtuva vuosikymmen ei pahemmin hetkauta, mutta saa miehen tyytyväiseksi terveydestään.

– Sen ylläpito on oleellista. Ehkä se iän kertyminen näkyy siinä, että nämä asiat tulevat mieleen.