Hammashoitoon tulee muutoksia Oulussa – aukioloaikoja on tarkoitus pidentää

Julkinen hammashoito tulee ainakin Oulun seudulla vaikeutumaan entisestään. Jo nyt on käytännössä lähes mahdotonta päästä esim. Haukiputaan hammashoitoon ja potilaita suunnataan sinne vain lisää. Tavallisella kansalaisella vahvistuu jatkuvasti sellainen ajatus, että julkista niin hammas- kuin yleistäkin terveydenhoitoa vaikeutetaan jatkuvasti poliittisten päättäjien toimesta ja motiivina tälle vaikeuttamiselle on ohjata tällä keinoin kansalaisia pakon sanelemana kääntymään yksityisten palvelujen puolelle. Millaisia päättäjiä me oikein valitsemme hoitamaan asioitamme?