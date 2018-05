HalpaHalli aloittaa yt-neuvottelut Oulussa ja Kempeleessä – Limingantullin ja Zeppelinin myymälöiden lopettamista harkitaan

Ai, elintarvikeluvat on saatu Limingantulliin, mutta ei ole rahaa niitä aukaista. Jep jep. On annettu mahdollisuus tällekin kaupalle uusiutua ainakin. Harmittavaa tämä on, että pienikin kilpailija poistuu nuilta nurkilta, hiukan syrjäinen oli lokaatio muutenkin. Kumma, että se piti purkaa se Hammarin Sähkön vierestä se Halpahalli aikoinaan, eihän se ollut edes vanha se rakennus. Olisi nyt asiakasta ympärillä vaikka kuinka ja paljon, kun näitä kerrostaloja sinne rakennetaan. Mikähän siinäkin oli järki...