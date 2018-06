Hallituspuiston kesäkukat on istutettu – yhteensä Oulun viheralueilla kukkii 11 000 kukkaa

Oulun kaupungin kesäkukat on istutettu. Tälle kesälle kesäkukkia hankittiin Oulun viheralueille yhteensä noin 11 000.

Hallituspuiston kesäkukkaryhmä lienee Oulun näkyvin viherkohde. Istutusten tekeminen aloitetaan jo edellisenä syksynä, jolloin kasvit varataan taimitarhoilta. Tänä kesänä kaupungintalon kesäkukkaryhmässä kukkii yli 2100 kukkaa. Kesäkukat saapuivat ja ne istutettiin noin viikko sitten.

Oulun teknisen liikelaitoksen mukaan kesäkukkien istutustyö on sujunut nopeasti tänä vuonna. Istutussuunnitelman on laatinut Teklin puutarhuri. Kukkia on istutettu muun muassa kaupungin kesätyöntekijöiden, työssäoppijoiden ja työharjoittelijoiden voimin.

Oulun kaupungin kesäkukkien odotetaan kukkivan pitkälle syksyyn asti.