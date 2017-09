Hailuodossa alkaa kevyen liikenteen väylän rakentaminen, yleisötilaisuus syksyn aikana

Hailuodossa rakennetaan kevyen liikenteen väylä Luovontien varteen Ailaston ja Keskikylän väliselle tieosuudelle. Rakennettavalla kevyen liikenteen väylällä on mittaa kuusi kilometriä.

Kevyen liikenteen väylä on tarkoitus rakentaa vuosina 2018 ja 2019. Suunnittelutyö aloitettiin kesäkuussa 2017. Alustava kustannusarvio on noin miljoona euroa. Se toteutetaan niin sanotulla MALPE-rahoituksella, joka on Oulun kaupunkiseudun kuntien ja valtion välinen maankäytön, liikenteen, palvelujen ja elinkeinojen aiesopimus.

Tiesuunnitelmaluonnoksia esitellään avoimessa yleisötilaisuudessa, joka pidetään Hailuodossa syksyn 2017 aikana. Yleisötilaisuuden ajankohdasta tiedotetaan erikseen paikallislehdessä.