Hailuodon jäätie on jälleen auki – tiellä on rajoituksia

Hailuodon jäätie on jälleen aukaistu, kertoo Liikenneviraston tieliikennekeskus Oulu.

Oulunsalon Riutunkarin ja Hailuodon lauttarannan yhdistävä jäätie jouduttiin sulkemaan maanantai-iltana, sillä tiellä oli vettä.

Jäätiellä lumi puuttuu lähes kokonaan, eli tiellä voi olla liukasta.

Jäätiellä on voimassa rajoituksia, ajoneuvon suurin sallittu kokonaismassa on 3,5 tonnia.

Suurin sallittu nopeus on 50 kilometriä tunnissa, ajoneuvojen vähimmäisetäisyys on 50 metriä. Jäätiellä ohittaminen ja pysähtyminen on kielletty.