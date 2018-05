Viime lauantaina 7-vuotias poika joutui auton töytäisemäksi Haapalehdontiellä. Hän selvisi onnettomuudesta ruhjeilla ja haavoilla sekä yhden yön sairaalareissulla.

Pojan isän Ari Eskolan tietojen mukaan tiellä ei ole aiemmin sattunut vastaavaa, mutta läheltä piti-tilanteita ja peltikolareita on riittänyt.

– Tässä tapahtui meidän perheelle kauhuskenaario, mitä Ylä-Haapalehdon alueen ihmiset ja eri toten lapsiperheet ovat vuosia pelänneet, Eskola kertoo.

Kahdeksan vuotta Haapalehdossa asunut Eskola on havainnut, että liikennevirta tiellä on kasvanut merkittävästi viimeisten vuosien aikana.

Haapalehdontie oli aiemmin pussinperä, mutta uusien asuinalueiden myötä se on avattu ja sitä käytetään runsaasti läpiajoon Kuusamontielle ja Ruskon kaupoille mentäessä.

Ongelmaksi on muodostunut, etteivät autolijat tunnu kunnioittavan suojateitä. Ajonopeudet ovat myös kovia, vaikka tiellä on 40 kilometrin rajoitus.

Poliisi on lisännyt valvontaa Haapalehdontiellä. Syynissä on ajonopeuksien lisäksi ollut raskaan liikenteen ajokielto. Poliisin mukana sakkoja on kirjoitettu autoilijoille molemmista syistä.

Alueen asukkaat ovat kirjelmöineet tien vaaraallisuudesta kaupungille useaan otteeseen. Palautteen perusteella kaupunki ryhtyykin toimiin Haapalehdontien turvallisuuden parantamiseksi.

Asukkkaat ovat toivoneet ajonopeuksien hillitsemiseksi töyssyjä. Niitä ei kaupungin liikenneinsinöörin Erkki Martikaisen mukaan kuitenkaan ole järkevää tielle laittaa, sillä töyssyt aiheuttavat kiinteistöissä tärinää ja vaurioita.

Kaupunki aikookin tehdä Haapalehdontien suojateiden kohdalle keskisaareikkeita. Ne muuttavat muuten suoran kadun ajolinjauksia, hidastavat ajonopeuksia ja siten helpottavat kadunylityksiä.

Lisäksi Raitotien jatke valmistuu, mikä helpottaa Poikkimaantien sillalle suunautuvaa liikennepainetta, Martikainen mainitsee.