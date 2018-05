Häämusiikin helmet soivat Oulujoen kirkossa – hääparit toivovat YouTube-biisejäkin

Oulujoen kirkossa kaikuvat rakastetut häämarssit ja vihkitilaisuuteen sopivat yksinlaulut ensi perjantaina.

Yhteislauluakin on luvassa, sillä läsnäolijat pääsevät laulamaan yhdessä vihkimisessä käytettäviä virsiä.

Urkumusiikin puolelta kuullaan muun muassa Mendelssohnin, Melartinin, Kuulan ja Elgarin säveltämät häämarssit, jotka kuuluvat vihkitilaisuuksien toivotuimpiin teoksiin. Lisäksi illan aikana esitellään myös harvemmin kuultuja sävellyksiä.



Häämusiikkikonsertin järjestävät Oulun evankelis-luterilaiset seurakunnat ja mukana on kanttoreita kaikista seitsemästä seurakunnasta. Tapahtuman tavoitteena on antaa häitä suunnitteleville pareille monipuolinen kattaus vihkimusiikista. Häämusiikkikonsertin päätyttyä on myös mahdollista jäädä keskustelemaan kanttorien kanssa omista toiveistaan musiikin suhteen.



– Nykyään häämusiikkitoiveita esitellään kanttoreille entistä useammin verkon välityksellä, eli toivekappale on löytynyt esimerkiksi YouTubesta. Haasteita aiheuttaa se, että musiikkiin ei aina ole saatavilla nuotteja ja musiikin sovittaminen vaatii myös oman aikansa. Musiikin valinnassa on otettava huomioon myös se, että avioliittoon vihkiminen on luonteeltaan jumalanpalvelus ja jokaisella kanttorilla on omat vahvuutensa ja ohjelmistonsa, kertoo kanttori Katri Sippola Tuiran seurakunnasta.

Häämusiikkitilaisuus järjestetään perjantaina 18. toukokuuta kello 19 Oulujoen kirkossa ja konserttiin on vapaa pääsy.