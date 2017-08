"Graffitien maalaaminen ei ole pelkkää laitonta sotkemista" – työpaja tuo katutaiteen lähelle kansalaisia

– Maalaaminen oli kivaa, mutta ei kauhean helppoa, totesivat siskokset Vilma ja Sofia Manner-Raappana lauantaina Kiimingin urheilutalon skeittiparkilla, missä oli mahdollisuus kokeilla graffitien maalaamista.

Oulun Katutaide ry:n Summer of Street Art -projektin toteuttajat olivat pystyttäneet paikalle seinän, jolle jokainen halukas sai kokeilla maalata spraymaaleilla.

Kiiminkipäivien katutaidetyöpaja on osa Summer of Street Artia, jota toteuttaa neljä oululaisnuorta. Kiimingin työpaja on projektin tapahtumista järjestyksessään toinen. Seuraava on edessä jo viikon päästä Kulttuuribingon katujuhlilla ja yksi vielä syyskuussa.

Tapahtumiin kuuluu joka kerta työpaja ja paikalle kutsuttu vieraileva maalari, joka maalaa julkisen taideteoksen lähelle työpajapaikkaa. Kiimingissä Lasse Rimpilä teki lauantaina kirjaston ja lukion läheiselle alikululle avaruusaiheisen maalauksen. Ensi viikolla maalataan Pokkitörmän alikulkua.

Työpajat ovat herättäneet etenkin lasten ja nuorten kiinnostuksen, mutta myös aikuiset ovat innostuneet. Tapahtumien tarkoituksena onkin nimenomaan tuoda katutaide lähelle kansalaisia.

– Haluamme näyttää, ettei graffitien maalaaminen ole pelkkää laitonta sotkemista huppu päässä yön pimeydessä, vaan oikeasti taidetta, Summer of Street Artin vetäjä Tommi Pasanen sanoo.