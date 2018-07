Gallup: Seuraatko Helsingin huippukokousta?

Kaleva kysyi oululaisilta seuraavatko he Trumpin ja Putinin huippukokousta.

Kristiina Kamula. KUVA: Tiina Wallin

"Ei pahemmin, mutta olen seurannut sitä sen verran mitä uutisia normaalisti seuraan. En odota kokoukselta kummempia päätöksiä, en koe että he tekisivät hyviä päätöksiä maailman kannalta.

Suomelle kokous on hyvä juttu, on aina hyvä kun Suomi mainitaan hyvässä yhteydessä."

Kristiina Kamula

Risto Häyrynen. KUVA: Tiina Wallin

"Kyllä minulla on tullut seurattua kokousta niin televisiosta kuin lehdistäkin.

On hyvä asia, että he kokoontuvat ja keskustelevat, mutta Trump käyttää kyllä mediaa hyväksi.

Kokous on Suomelle hyvä asia, Suomi on luotettava maa. Niinistö on ollut myös hyvin esillä."

Risto Häyrynen

Merja Lindfors. KUVA: Tiina Wallin

"Kokous ei kiinnosta minua niin paljon, mutta olen seurannut uutisointia jonkin verran.

Kokous on sinällään hyvä asia, on hyvä että he saavat keskusteltua asioista. Uskon, että kokous on Suomelle ennimmillään hyvä asia, saamme hyvää mainosta ja näkyvyyttä maailmalla."

Merja Lindfors

"Minulla on tullut seurattua kokouksen alkamista. Kokous kiinnostaa minua ja olen myös lukenut uutisia siihen liittyen jo ennen kokousta.

Mikko Alaluusua. KUVA: Tiina Wallin

On hyvä juttu, että tapaaminen järjestetään Suomessa, mutta mielestäni Suomen roolia ylimainostetaan. Toki se on hyvää mainosta Suomelle, mutta tuskin Suomi pääsee vaikuttamaan asioihin.

Mikko Alaluusua