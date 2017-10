Tämä juttu on Oulun ylioppilaslehden tuottamaa sisältöä.



Oululaisten yliopisto-opiskelijoiden keskuudessa kohistiin syyskuussa humanistien fuksipassin tehtävästä ottaa yhteiskuva ainoastaan teekkarilakkiin sonnustautuneen teekkarin kanssa.

Oletettavasti pilke silmäkulmassa laadittua tehtävää pidetään ajattelemattomana ja osin ahdistavanakin.

Oulun yliopiston Humanistinen Kilta reagoi saamaansa palautteeseen heti, ja pahoitteli virhearviotaan Facebook-päivityksessä.

Oulun yliopiston Humanistisen Killan puheenjohtaja Katri Kiurujoki, miten kohu sai alkunsa?

”Jodelissa aiheesta puhuttiin aika paljon, ja jonkin verran sähköpostiakin tuli aiheesta. En tiedä miten tehtävä nyt hoksattiin, joku vaan tänä vuonna kiinnitti siihen huomiota. Tehtävä on ollut passissa niin kauan, kuin koko fuksipassi on ollut olemassa, eli useamman vuoden. Tämä hallitus ei siis laatinut tehtävää.

Hyvä, että joku siitä huomautti, kun se oli ihmisten mielestä ongelmallinen. Me hallituksessakin todettiin se ongelmalliseksi, sitten kun asiaa tarkemmin mietittiin. Ikävä kyllä emme ajatelleet sitä silloin, kun passia tehtiin!”

Miten asian kanssa toimittiin?

”Reagoimme palautteeseen ja myönnettiin, että oltiin tehty virhe. Tehtiin kaikki voitavamme. Kun passi on painettu, niin sitä ei tietenkään voi nyt poistaa, mutta tehtävästä ei saa pisteitä ja olemme infonneet fukseja, ettei tehtävää saa tehdä. Seuraava hallitus varmaan poistaa tehtävän passista.”

Oulun Teekkariyhdistyksen puheenjohtaja Oula Virtanen, miten teekkarit ovat tehtävään suhtautuneet?

”Suurin osa jäsenistöstä on suhtautunut tehtävään huumorilla ja osa on jopa osallistunutkin pyydettäessä tehtävän suoritukseen. Kuitenkin osalle tehtävän olemassaolo on tuntunut selkeästi epämiellyttävältä.”

Mikä tehtävässä meni mönkään?

”Oletettavasti tehtävä oli tehty pilke silmäkulmassa ja hyvässä hengessä suoritettavaksi niin, että kuvattavalta pyydetään aina lupa. Tehtävänanto kuitenkin jätti auki mahdollisuuden suorittaa tehtävä lupaa kysymättä, mikä aiheutti epämiellyttäviä tuntemuksia monissa.

Osa myös koki toistuvan kuvauksen kohteena olemiseen pyytelyn ahdistavaksi. Lisäksi kohdassa ei oltu huomioitu kuvien taipumusta lähteä leviämään hallitsemattomasti muun muassa Whatsapp-ryhmien ja muiden palveluiden kautta, mikä voisi pahimmassa tapauksessa aiheuttaa suurta harmia kuvatulle ja jopa kuvaajalle. Humanistinen Kilta kuitenkin hoiti asian todella nopeasti ja asiallisesti.”

Miten yleisesti suhtaudutte jäsenistöä nöyryyttäviin fuksipassitehtäviin?

”Yleisesti teekkareilta löytyy kyllä huumorintajua, mutta luonnollisestikaan epämukavia tai loukkaavia tilanteita aiheuttavista tehtävistä ei pidetä, eikä niitä omassakaan fuksipassissamme suvaita.”



