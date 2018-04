Fortnite: Battle Royale on tämän hetken kuumin nettipeli – suurikaan suosio ei takaa jatkuvuutta ailahtelevalla pelialalla

Tämä fortnitehän nimenomaan on ihan omalaatuaan tässä battleroyale genressä. Alusta asti ilmainen, pelintekijät kuuntelevat pelaajakuntaa ja tekevät muutoksia sen mukaan. Jos Veli-Matti luuleekin että tällä pelillä ois joku jyrkkä alamäki tulossa eikä tämä ole kuin "muiden kopio" niin mietippä uudestaan. Tässä pelissä vaihtuu melkein viikottain erikois pelimodit, uusia aseita päivitellään koko ajan ja otetaan pois sitä mukaa mitä pelaajat niistä kommentoi ja on pelaajalle itselle asetettuja tehtäviä jne. Eikä pidä tietenkään unohtaa että tässä pelissä on myös PVE (pelaaja vastaan ympäristö) puolikin mikä on tietääkseni aivan pullollaan pelaajia.