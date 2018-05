Etenkin motoristeilla on nyt syytä varovaisuuteen Oulun seudulla – katupölyn sidonta-aine voi liukastuttaa tien pintaa

Vuodesta toiseen hoitamatta jätetty alue Meritullinraitti 1 kohdalla.Ei näytä kuuluvan kellekkään.Kaupunki pukkaa lumet ja hiekat talvisaikaan ko alueelle ja siitä on nyt lumet sulaneet mutta kamala pölyävä hiekka muine jätöksineen on jäänyt siivoamatta.Tuossa talon edustalla olisi kaunis kivetty puistomainen alue kera 8 lehmuksen,mutta nyt on kuin kaatopaikka.Pöly leviää asuntoihin ja liikehuoneistoihin.Voisiko mestari Oksa jalkautua ja käydä katsastamassa tilanteen sekä huolehtia että alue siivotaan mitä pikimmin.Tarvitsee hiekan poiston ja vesipesun koko alueelle.Toimenpiteitä odotellessa!