Etätyön suosio kovassa kasvussa Oulussa – viime vuoden luvut ylittyivät toukokuuhun mennessä

Etätyöskentelyn suosio on kasvanut huomattavasti Oulun kaupungin työntekijöiden keskuudessa.

Samansuuntainen trendi on havaittu myös muissa suurissa suomalaisissa kaupungeissa.

Vuoden 2016 alussa vakituiseen käyttöön Oulun kaupungilla otetun etätyöskentelyn suosio on kovassa kasvussa.

Järjestelmään kirjattujen etätyöpäivien määrä nousi vuonna 2017 edellisestä vuodesta yli 30 prosenttia. Sen jälkeen kasvu on kiihtynyt entisestään.

– Tämän vuoden neljän kuukauden aikana etätyöpäiviä on tullut yhtä paljon kuin koko viime vuoden aikana, sanoo Oulun kaupungin henkilöstöjohtaja Ville Urponen.

Etätyön suosio on ollut viime vuosina kasvussa myös muiden suurten kaupunkien organisaatioissa.

Helsingin kaupungilla ei ole käytössä varsinaista tilastointia etätyöskentelystä, mutta työtapa on henkilöstöpolitiikan päällikkö Asta Enroosin mukaan selvässä kasvussa.

– Etätyö ei ole aiemmin ottanut laajemmin tuulta alleen, mutta viime vuosina kiinnostus sitä kohtaan on lisääntynyt paljon.

Turun kaupungin organisaatiossa tuetaan niin ikään etätyöskentelyä. Yhtenä etätyön myönteisenä vaikutuksena on havaittu lisääntynyt työnhallinta.

– Työ on niin hektistä ja keskeytyvää, että jos pitää saada keskityttyä johonkin, niin etätyöskentelystä on apua. Etätyön suosio on kasvanut, mutta toki on tehtäviä, joihin se ei sovellu. Esimerkiksi fysioterapeutin on kovin hankala tehdä etätyötä, sanoo Turun kaupungin henkilöstöjohtaja Sinikka Valtonen.