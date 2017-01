Esiopetukseen ja kouluun ilmoittautuminen alkaa Oulussa

Esiopetukseen ja kouluun ilmoittautuminen sekä iltapäivätoimintaan haku alkaa Oulussa 16. tammikuuta.

Ensi syksynä esiopetuksen ja peruskoulun aloittavat lapset tulee ilmoittaa esiopetukseen ja kouluun viimeistään 27.1. Myös perusopetuksen iltapäivätoimintaan tulee hakea 27.1. mennessä.

Esiopetusta järjestetään neljä tuntia päivässä 14.8.2017–31.5.2018. Lukuvuosi noudattelee pääosin koulujen työ- ja loma-aikoja. Esiopetusta järjestetään päiväkodeissa ja muutamien koulujen tiloissa.

Jos lapsi on hoidossa päiväkodissa, lapsi ilmoitetaan esiopetukseen omasta päiväkodista saatavalla lomakkeella. Jos lapsi ei jatka esiopetusta nykyisessä päiväkodissa tai jos lapsi on perhepäivähoidossa, avoimessa kerhotoiminnassa tai ei osallistu ollenkaan varhaiskasvatukseen, huoltaja ilmoittaa lapsensa esiopetukseen sähköisellä hakemuksella. Sähköisen hakemuksen pääsee tekemään osoitteessa www.ouka.fi/esiopetus.

Esiopetusta esitellään tarkemmin Esiopetus Oulussa -esitteessä.

Kouluun ilmoittaudutaan ja iltapäivätoimintaan haetaan Wilma-järjestelmässä.

Ensi syksynä koulutiensä aloittavat oululaislapset tulee ilmoittaa kouluun 16.–27.1.2017. Huoltaja ilmoittaa vuonna 2010 syntyneen lapsensa kouluun sähköisesti Wilma-järjestelmässä. Sähköinen ilmoittautuminen avautuu maanantaina 16. tammikuuta.



Huoltajat saavat ilmoittamisohjeet Wilmasta ja lapsensa päiväkodista. Huoltaja, jolla ei vielä ole Wilma-tunnusta, saa sen postitse kotiin ennen ilmoittamisajan alkamista.



Perusopetuksen iltapäivätoimintapaikkaa voi hakea 1. ja 2. luokan oppilaalle sekä muiden vuosiluokkien erityiseen tukeen oikeutetuille oppilaalle. Iltapäivätoimintaan haetaan myös Wilma-järjestelmässä 16.–27.1.2017. Lisätietoa iltapäivätoiminnasta on osoitteessa www.ouka.fi/iltapaivatoiminta.

Oulun kansainvälinen koulu on tarkoitettu suomalaisille ja ulkomaalaisille lapsille, joiden kielitaito on riittävä englanninkielellä opiskeluun. Kouluun on valintakokeet. Myös Oulun kansainväliseen kouluun haetaan 16.–27.1. Hakuohjeet löytyvät koulun kotisivuilta: www.ouka.fi/ois.

Oulussa koulussa - perusopetuksen opas 2017-2018 on luettavissa verkossa. Oppaassa on tietoa perusopetuksesta luokilla 1-9. Siinä kerrotaan muun muassa koulunkäynnin aloittamisesta, valinnoista sekä koulunkäynnin ja hyvinvoinnin tuesta. Oppaassa kerrotaan myös kolmannelta ja seitsemänneltä luokilta alkavista erikoisluokista, joihin haetaan myös sähköisesti Wilma-järjestelmässä 16.–27.1.