Limingan peltojen ja metsien keskeltä löytyy monipuolinen virkistysalue, josta moni naapurikuntalainen ei ole kuullutkaan.

Täksi kesäksi kunnostetulla uimarannalla riittää hellepäivänä uimareita ja auringonpalvojia.

Aurinkoinen hellepäivä Limingan Rantakylän uimarannalla kuulostaa juuri niin kesäiseltä miltä näyttääkin.

Lasten iloista kiljahtelua säestää veden räiske, välillä isompi molskahdus, kun joku hyppää hyppytornin ylimmältä hyppytasolta. Vähän kauempana frisbee kilahtaa metallikoriin ja rantalentiskentällä käsi osuu napakasti palloon.

Arviolta satakunta ihmistä on tullut viettämään hellepäivää entisestä soranottoalueesta kunnostetulle virkistysalueelle. Lapsiperheitä on paljon, mutta joukossa on myös kaveriporukoita ja pariskuntia.

– Pitäkää hyvä ryhti! Jalat tekee koko ajan töitä, Silja Saarela ohjeistaa selkäuintia opettelevaa 8–11-vuotiaiden uimakouluryhmää rannan tuntumassa. Uimakoululaisia on tänä vuonna lykästänyt ilmojen suhteen – viime vuonna hytistiin pahimmillaan yhdeksässä asteessa.

Silja Saarela ohjeistaa uimakouluryhmää Rantakylän uimarannalla Limingassa. KUVA: Jukka Leinonen

Uimapaikan kunnostus on Rantakylän alueen viimeisin ponnistus. Uimapaikan rannat ruopattiin viime syksynä ja vanhojen pintahiekkojen tilalle ajettiin uutta hiekkaa. Rantaviivaa korotettiin hieman, jotta vesi ei korkealla ollessaan lähtisi leviämään rannalle.

Keväällä asennettiin uudet laiturit, joiden väliin on rajattu pienimmille uimareille kahluusyvyinen alue. Tavoitteellisemmille uimareille löytyy kolme 25 metrin uimarataa. Myös keskemmältä lampea löytyvä hyppytaso ja veden yllä kulkeva vaijerirata uusittiin remontissa. Jälkimmäinen tosin odottaa vielä istuinosaa.

– Kaikkiaan uimapaikan kunnostus on ollut noin 50 000 euron satsaus, kertoo kunnan liikuntapaikkamestari Pekka Tervo.

– Kunnan kokonaisbudjetissa hanke on varsin pieni, mutta antaa paljon iloa kuntalaisille.

Rannan kunnostus saa kehuja puolen kilometrin päässä asuvalta Hanne Nikulalta, joka käy hyvillä ilmoilla lastensa kanssa rannalla päivittäin.

– Nyt varsinkin, kun ranta on laitettu uudestaan, tämä on aivan huikea. Ranta on isompi ja hiekka parempaa. Hyvä kun tähän on panostettu.

Liminkalaiset Inka Kittilä ja Hanna-Mari Sipola nauttivat rannalla auringosta ja tarkkailevat samalla vedessä viihtyviä lapsiaan.

– Isommat koululaiset tykkäävät enemmän olla täällä kuin meren rannalla, koska täällä pääsee hyppimään, Kittilä sanoo.

– Näillä helteillä käymme täällä ihan päivittäin, kertoo Sipola, jonka poika polskii parhaillaan uimakoulussa.

Silja Parkkisen ja Julianna Hiltusen treeniä eivät hellelukematkaan pysäyttäneet. He käyvät Rantakylässä yleensä uimassa tai treenaamassa. KUVA: Jukka Leinonen

Kun lämpömittari pyörii 28 asteen kieppeillä, useimmille riittää aktiviteetiksi uinti ja rannalla lekottelu. Hanne Nikulan porukka jaksaa kuitenkin takoa rantalentistä, ja joku kiertää frisbeegolfrataakin. Puisen ulkokatsomon kohdalla täytyy vilkaista kahdesti: kyllä, tässäkin lämmössä joku todellakin jaksaa vetää porrastreeniä. Liminkalaisten Silja Parkkisen ja Julianna Hiltusen kuntoa täytyy ihailla.

– Käymme täällä uimassa ja treenaamassa, Hiltunen kertoo.

Liminkalaisille Rantakylä on tuttu niin kesäisin kuin talvisin, mutta moni naapurikuntalainen ei siitä edes tiedä. Kempeleläinen Teija Väyrynen on tullut vanhimman ja nuorimman lapsensa kanssa rannalle liminkalaisen ystäväperheen suosituksesta. Periltä löytyi positiivinen yllätys.

– Tämähän on ihan huippupaikka, eikä tarvi kauemmas lähteä. Tullaan kyllä uudestaan.

Niin: kukaan Rantakylässä jututetuista ei ainakaan keksi mitään, mitä alueelta puuttuisi.

Tunnin rannalla kuljeskelun jälkeen hiki virtaa jo siihen malliin, että uimaan pulahtamista ei voi enää vastustaa. Uimavesi on – tietenkin – täydellisen lämpöistä.