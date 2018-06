1909 rakennettua entistä opetusviraston kiinteistöä saneerataan Kasarmintiellä palveluasumiseen. Hartela Oy purkaa rakennuksen sisäosat, osan julkisivusta ja katosta. Purkutyöt on perusteltu maaperän saastuneilla maa-aineksilla ja riskirakenteilla.

Pohjois-Suomen arkkitehdit SAFA on vahvasti kritisoinut saneeraustöitä. Mihin kritiikkinne perustuu, puheenjohtaja Pia Krogius?

– Toimenpiteet ovat ylimitoitettuja suhteessa suojellun rakennuksen kulttuurihistorialliseen ja arkkitehtoniseen arvoon. Ihmetyttää, miksi käyttötarkoitukseksi on sallittu asuminen. Jos se olisi jotain muuta, korjaukset olisivat todennäköisesti paljon kevyempiä.

– Periaatteessa on hienoa, että rakennus korjataan käyttöön. Oulussa on aiemmin pystytty tekemään säästävämpiä muutoksia vanhoihin rakennuksiin: Toppilan sulfiittiselluloosatehtaan keittämörakennus muutettiin asunnoiksi ja voimalarakennus kiipeilykeskukseksi. Jos tässä annetaan näin paljon periksi, antaako se valttikortin rakennuttajille tehdä vastaavia toimia muualla? Rakennus edustaa teknologiakaupunki Oulun vanhinta rakennettua historiaa. Tämä on suoraan sanottuna skandaali.

Olisiko asiassa ollut muita vaihtoehtoja, Hartela Pohjois-Suomen toimitusjohtaja Markku Taskinen?

– Perusteellisen kuntokartoituksen perusteella viranomaisneuvottelussa päädyttiin siihen, että rakennuksesta vähän alle puolet puretaan pois. Totesimme, että tämä on paras ratkaisu. Rakennuksessa oli sisäilmaoireilua jo opetusviraston aikana. En usko, että viranomaisetkaan olisivat hyväksyneet riskirakenteiden ja epäpuhtauksien jättämistä entiselleen. Likaantunut maa purettavan osan alla olisi hankala saada muuten pois.

Oulun kaupungin rakennusvalvonnan johtaja Pekka Seppälä, mihin purkulupa perustuu?

– Purkulupa perustuu useisiin lausuntoihin ja selvityksiin, jotka koskevat rakennuksen suojelua sekä rakenteiden ja maaperän terveellisyyttä ja turvallisuutta. Muuta kohtuullista ratkaisua ei niiden perusteella löytynyt. Asiantuntijoiden mukaan korjaaminen olisi tullut todella kalliiksi, ja edelleen olisi ollut riski, ettei rakennus olisi ollut kunnossa. Meidän tehtävämme on pitää huolta siitä, että jos vanhaa korjataan, sen pitää olla turvallinen ja terveellinen.

Millaisen lausunnon Museovirastoa edustava Pohjois-Pohjanmaan museo antoi asiassa, korjausarkkitehti Raimo Tikka?

– Kaavassa koko rakennus on suojeltu, mutta rakennusluvan kohdalla on tehty kaavasta poikkeaminen terveysperusteiden takia. Museon lausunnossa todettiin, että tällainen toimenpide voi olla mahdollinen. Varmasti muitakin vaihtoehtoja olisi ollut. Vastaavia kohteita on korjattu kevyemmillä toimenpiteillä. Jokainen tapaus on erilainen.