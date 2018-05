Kasarmintiellä sijaitseva, Viktor Sucksdorffin suunnittelema jugend-rakennus saneerataan vanhusten palveluasumiskäyttöön. Entisen Opetusviraston kiinteistön korjaus- ja uudisrakentaminen jatkuu syksyyn 2019 saakka.

Vuonna 1909 rakennettu jugend-talo toimi alun perin sähkövoimalan koneenkäyttäjien asuinrakennuksena sekä sähkölaitoksen toimisto- ja näyttelytilana. Rakennus on ollut tyhjillään nyt yli kymmenen vuoden ajan.

Rakennushistoriallisesti arvokkaan kiinteistön kuntoa ja remontointimahdollisuuksia on tutkittu laajasti. Oulun kaupungin ja Museoviraston arvioiden perusteella on päädytty siihen, että osa huonokuntoisesta rakennuksesta on purettava ja rakennettava uudelleen. Suojeltu julkisivu korjataan entiseen asuunsa.

Saneeraustyön tekevän Hartelan mukaan työn ensimmäisessä vaiheessa puretaan osia vanhasta rakennuksesta ja maaperä puhdistetaan. Rakennuksen purettavan osan alla on erittäin pilaantuneita maa-aineksia, jotka ovat peräisin vanhan voimalan ajoilta. Likaantunut maa-aines poistetaan kokonaan.

Havainnekuva entisen Opetusviraston kiinteistöstä Kasarmintien suunnasta. KUVA: Arkkitehtitoimisto Kimmo Kuismanen

Saneerauksen yhteydessä rakennukseen tulee uudissiipi, joka yhdessä vanhan osan kanssa tulee hoiva-asumiskäyttöön. 54-paikkaisen palveluasumisyksikön tilat on vuokrattu Esperi Care Oy:lle. Kiinteistön omistaa Erikoissijoitusrahasto eQ Hoivakiinteistöt.