Eläinten talvi -tapahtuma houkuttelee perheitä Liminganlahdelle

Talvehtiva luonto herää hetkeksi iloiseen eloon, kun suosittu Eläinten talvi –tapahtuma perheille järjestetään ensi lauantaina Liminganlahdella.



Liminganlahden luontokeskuksessa ja sen pihapiirissä pääsee muun muassa tutustumaan talviötököihin mikroskoopilla, askartelemaan ja kurkistamaan karhunpesään. Saukkosisarukset saattelevat perheet luontorasteille.



Tapahtuma järjestään nyt jo kuudennen kerran. Suosio on kasvanut vuosi vuodelta.



- Meillä pääsee kokeilemaan lumikenkäilyä ja lumirakentamista. Ja tietysti ohjelmassa on myös suosittu poniajelu ja -ratsastus, kertoo luontokeskuksen hoitaja Ulla Matturi Metsähallituksesta.



Kaikki ohjelmat ovat maksuttomia ja tapahtumaan on vapaa pääsy. Kahvila Karikukko on avoinna koko tapahtumapäivän ajan.

Eläinten talvi –tapahtumaan pääsee lauantaina 3. helmikuuta kello 11–15.



Eläinten talvi – tapahtuman järjestävät Metsähallituksen luontopalvelut, Limingan kunta, Ravintola Karikukko, Limingan 4H-yhdistys, Lakeuden Luonto ry, Liminganlahden Ystävät ry, Celtun ponitalli ja Limingan Niittykärpät sekä Limingan ja Tupoksen yhtenäiskoulu