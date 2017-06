E-urheilun SM-taisto alkaa Raksilasta – Vectorama vetää yli kaksituhatta henkeä

Tänään alkava Vectorama vetää yli kaksituhatta henkeä Oulun Energia -areenalle, kun verkkopelaamisen huippujoukkueet ja harrastajat kokoontuvat saman katon alle jokavuotiseen massatapahtumaan.

Tietokonepöytien odotetaan täyttyvän viimeistä paikkaa myöten, kun elektronisen urheilun SM-karsinnat järjestetään ensimmäistä kertaa Oulussa.

Vasta viime vuonna Suomen elektronisen urheilun liitto SEUL ry järjesti pienimuotoiset eSM-kisat Helsingissä, mutta nyt toimintaa on laajennettu ja ennen finaalia pidetään karsintaturnaus. Samalla kyseessä on pohjoisin alan pohjoismaisista tapahtumista.

Ensimmäistä kertaa tapahtuman vetovastuussa on vantaalainen Jussi Korpimäki, joka on ollut Vectoraman toiminnassa mukana vuodesta 2009 lähtien. Hänen mukaansa joukkueita on tulossa kisaamaan Pohjois-Suomen lisäksi Poria ja pääkaupunkiseutua myöten.

– Joukkueet saavat täällä hyvää näkyvyyttä ja parhaimmat etenevät SM-finaaleihin ja edelleen jopa Pohjoismaiden mestaruuskilpailuihin saakka, Korpimäki sanoo.

Yksi suosituimmista ja tunnetuimmista peleistä turnauksessa on viiden hengen joukkuein kisailtava räiskintäpeli Counter-Strike: Global Offensive. Ammattimaisilla joukkueilla on lisäksi omat valmentajansa mukana mittelöissä.

Uutuutena pelaajia halliin vetää viime vuonna usealle eri alustalle julkaistu Overwatch, jonka osakilpailun palkintopotti kohoaa korkeimmalle 2 220 euroon.

Tosin läheskään kaikki eivät tule pelaamaan suurista voitoista, sillä tapahtuman perusajatus on alusta lähtien ollut peliyhteisön tuominen yhteen. Monien mielestä parasta koko tapahtumassa onkin kaikki muu oheisaktiviteetti ja ihan vain seurassa hengaaminen.

– Täällä saattavat vuosia samassa joukkueessa pelanneet tavata toisensa ensimmäistä kertaa kasvokkain, Korpimäki sanoo.

Vectorama täydentää täten sitä sosiaalista tyhjiötä, joka yksin koneen ääressä pelatessa voi helposti syntyä. Ihmiset kaipaavat aitoja kontakteja, vaikka olisivatkin toistensa kanssa päivittäin tekemisissä pelimaailman, virtuaalitodellisuuden ja sosiaalisen median kautta.

– Tämä on samalla esiintymistä. Netissä ei näe kaverin näyttöä, mutta täällä kaikki on avointa ja muut pystyvät tarkkailemaan, miten joku pelaaja toimii.