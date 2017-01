Demarivaikuttajat keräsivät tukilistan – Tuppurainen ei kerro vieläkään, lähteekö puheenjohtajakisaan

Joukko tunnettuja demarivaikuttajia ilmaisi maanantaiaamuna tukensa oululaisen kansanedustaja Tytti Tuppuraisen ehdokuudelle SDP:n puheenjohtajaksi.



Tukijoukossa ovat muun muassa kansanedustaja Susanna Huovinen ja europarlamentaarikko Liisa Jaakonsaari. Listan on koonnut puoluekokousedustaja Ulpu Iivari. Parinkymmenen hengen listalla on useita muitakin puoluekokousedustajia.



Tuppurainen ei vieläkään paljasta, lähteekö hän tavoittelemaan puheenjohtajuutta helmikuun puoluekokouksessa. Hän kuitenkin lupaa ratkaisun tällä viikolla.



– Valmistelen asiaa, hän sanoo Kalevalle.



Loppiaisen jälkeisenä lauantaina starttaa demarien puheenjohtajakiertue. Tuppuraisen mukaan hänen mahdollisen ehdokkuutensa on oltava selvillä ennen sitä.



Demarivaikuttajien tukilistasta Tuppurainen on hyvillään.



– Arvostan sitä kovasti. Se on merkittävä puheenvuoro vaikuttajilta ja osoittaa sen, että edustamilleni näkemyksille on tukea puolueväen keskuudessa.



SDP:n puheenjohtaja valitaan helmikuun alussa Lahdessa. Ehdolla ovat ainakin nykyinen puheenjohtaja Antti Rinne sekä kansanedustaja Timo Harakka.



Helsingin Sanomien joulun alla tekemän selvityksen mukaan puoluekokousedustajien suosikki puheenjohtajaksi on Antti Rinne. Harakka on sähköpostikyselynä tehdyn selvityksen mukaan kisassa tällä hetkellä kakkospaikalla. Tuppurainen on selvityksen mukaan kolmanneksi suosituin henkilö puheenjohtajaksi.