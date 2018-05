Demarien valtuutettu Sari Halonen ehdottaa kaupungin henkilöautohankintojen rajaamista pelkästään biokaasuautoihin

Tämä on hulluutta. Tuossa on niin monta asiaa pielessä, että pakko rajata hieman. Ensinnäkin se hallintokoneiston koko ei voi olla noin iso, että autoja olisi niin paljon, että tällä asialla olisi mitään oikeaa merkitystä. Toisekseen ainoa järkevä teko on normaaliin maailmaan palaaminen ja tuo energian verottaminen ja verottaminen yleensäkin lopetetaan tai ainakin vähennetään tuntuvasti. Antaa vapaiden markkinoiden kilpailla parhaista ratkaisuista ja tekniikoista ja nyt pitää jo viimein unohtaa tuo globalistien vanhahtava tango ilmastonmuutoksesta. Ilmastonmuutos on täydellinen fakta ja yhtä täydellisesti se on luonnollinen ja erittäin positiivinen asia. Älkääpäs nyt alkako ihmiskunnalle kertomaan, että luonnolisuus olisi epäluonnolista. Tehän meinaatte melkoisia sankareita siellä olla.