Tanssikoulu Cross Move Company jatkaa toimintaansa Oulussa normaalisti kevätkaudella. Näin kertoo CMC:n perustaja ja johtaja, tanssinopettaja AMK Pirita Tuisku.



Alkuviikosta Cross Move Company lähetti oppilaille ja asiakkaille tiedotteen, että yritys sulkee ovensa tammikuun alussa. Viestissä Tuisku kertoi etsineensä jatkajaa, mutta turhaan.



”Hätähuuto” tuotti tulosta.



– Olen itse edelleen yrittäjänä, mutta minulle tulee apukäsiä, Tuisku valaisee.



– Suurin osa opettajistamme jatkaa. Lukujärjestykseen kuuluu sama laaja tanssi- ja ilmajoogatarjonta.



Tuisku lupaa tammikuun alussa virallisen tiedotteen, jossa kerrotaan opettajakokoonpanosta.



Cross Move Company toimii Sponda Oyj:ltä vuokratuissa tiloissa Alasintiellä. Koulu on perustettu kesäkuussa 2012. Tuntiopettajia koulussa työskentelee 16 ja oppilaita on 592.



Pirita Tuisku itse opiskelee vielä kevään 2017 Edinburghissa Dance Basessa (Scotland’s National Centre for Dance) tanssijoille suunnatussa vuoden kestävässä mentorointiohjelmassa.