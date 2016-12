Citybussien reitteihin ja aikatauluihin tulee muutoksia Oulussa

Citybussien reitteihin ja aikatauluihin on tulossa pieniä muutoksia tammikuun alusta lähtien.

Kaikkien linjojen reitti muuttuu keskustassa siten, että ajetaan Asemakadun sijasta Hallituskatua. Pysäkkeihin ei tule muutoksia.

Linjan B iltaliikenne lakkaa. Viimeiset vuorot lähtevät Toripakalta kello 17.35 ja Medipolikselta 17.50.

Linjan C reitti muuttuu Limingantullissa. Pysäkit Ilmarinkadulla sekä Nuottasaarentiellä eivät ole enää käytössä vuoden alusta lähtien.

Citybussilippujen vaihtoaika on 1. tammikuuta lähtien 60 minuuttia. Lasten matkan A-city -arvolippumatkan veloitus on vuoden alusta 1,10 euroa. Tavallinen lastenlipun hinta on 1,50 euroa.

