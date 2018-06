Business Oulu aikoo muuttaa Posti- ja teletalon tiloihin keskustaan

Juuri näin, tässä on ilmainen säästövinkki kaupungin kellokkaille säästötalkoisiin. Kaikki kaupungin toiminnot tulisi sijoittaa kaupungin omiin tiloihin tasan tarkkaan niin pitkään, kun niitä on tyhjillään. On se kumma, että rahaa pitää laittaa kalliisiin vuokratilohin, vaikka kaupungilla on kasapäin tyhjiä tiloja. Mutta eihän ne kelpaa kaupungin omalle väelle. Miksiköhän ne eivät tahdo kelvata muillekaan?