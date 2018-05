Bittiumin toimitusjohtaja Hannu Huttunen valittiin Oulun yliopiston vuoden alumniksi

Bittium Oyj:n toimitusjohtaja Hannu Huttunen on nimetty Oulun yliopiston vuoden alumniksi 2018.

Valinnan perusteena on Huttusen merkittävä työ Pohjois-Suomen ja koko Suomen talouselämän hyväksi sekä menestys yritysjohtajana. Työuransa aikana hän on ollut vahvasti viemässä eteenpäin oululaista osaamista teknologia-alan yrityksissä. Huttunen on ollut mukana kehittämässä yrityksiä, jotka tuottavat laitteita ja teknologiaa, josta Oulu on tunnettu.

Huttunen on työskennellyt Nokia Mobile Phonesin, Nethawk Oyj:n ja Elektrobit Oyj:n johtotehtävissä ja sittemmin Bittium Oyj:n toimitusjohtajana. Hän on kolmen ensimmäisenä Oulun yliopistosta valmistuneen talousekonomin joukossa.

Oulun yliopistoseura nimitti vuoden alumnin nyt 20. kertaa.