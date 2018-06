Järjestäjät suosittelevat festivaalivieraille julkisia kulkuneuvoja ja kimppakyytiä Hailuotoon.

Hailuodon Bättre Folk -festivaalille odotetaan tulevan perjantaina ja lauantaina ennätysmäärä väkeä eli noin 5 000 kävijää. Viime vuonna kävijöitä oli vajaat 4 000.

Festivaalin perustaja Aki Roukala kertoo, että majoitusjärjestelyjä ja kuljetuksia festareita varten on jonkin verran muutettu ja kehitetty viime vuodesta, mutta perusongelmat ovat edelleen samat kuin ennenkin.

Lauttayhteys rajoittaa kulkemista ja majoitustiloista on pulaa.

– Majoituskapasiteettia on aivan yhtä vähän kuin ennenkin. Lisäystä ei ole käytännössä tullut. Vähennystä kyllä on tullut, kun festivaalilaivan tulo peruuntui, Roukala toteaa.

Hailuotoon viime vuonna matkannut festivaalilaiva ei tänä vuonna pääse Marjaniemen satamaan, koska on väylälle liian suuri. Etukäteen matkalipun varanneet saavat lipun hinnan takaisin. Laiva on toiminut Hailuodossa esiintyjien majoituspaikkana.

Oulun linja-autoasemalta lähteviä festivaalibusseja on Aki Roukalan mukaan ehkä kolmasosa enemmän kuin viime vuonna. Näihin busseihin on pitänyt ostaa liput ennakkoon ja lipunmyynti on päättynyt.

Oulun joukkoliikenteen bussivuoroihin linjalla 59 Hailuotoon ei ole tiedossa muutoksia festarin takia.

Lautta hidastaa matkustamista Hailuotoon, mutta se ei välttämättä ole edes ongelma.

– Hankalaa se on ollut aina, mutta se ei välttämättä muutu sen hankalammaksi tapahtuman kasvaessa. Toisaalta se on osa viehätystä, lauttamatka ja tänne pääseminen synnyttävät yhteisöllisen kokemuksen. Se on osa juttua, Roukala tuumaa.