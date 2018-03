AVI antoi Oulun kaupungille huomautuksen – perhehoitoon sijoitettujen lasten kielelliset, kulttuurilliset ja uskonnolliset oikeudet eivät ole toteutuneet

Sijoitettujen lasten erilaiset kielelliset, kulttuurilliset ja uskonnolliset oikeudet eivät ole toteutuneet asianmukaisesti Oulussa, Pohjois-Suomen aluehallintoviraston huomautus sanoo.

Oulun kaupungin hyvinvointipalvelut sai huomautuksen Pohjois-Suomen aluehallintovirastolta perhehoitoon sijoitettujen lasten palvelujen järjestämisestä kantelun perusteella. Kanteluun liittyvät tapahtumat ajoittuvat vuosille 2012-2014. AVI:n mukaan puutteita ilmeni myös yhteydenpidon rajoittamista koskevassa päätöksenteossa sekä asiakassuunnitelmien teossa.

Oulun kaupungin hyvinvointipalveluista vastataan AVI:n kuukausi sitten tehtyyn päätökseen, että huomautukseen johtaneessa kantelussa esitetyt asiat on käsitelty jo vuonna 2014.

Hyvinvointipalvelujen tiedotteen mukaan kaikissa sijoituksissa pyritään huomioimaan lapsen erityistarpeet, mutta se ei aina ole mahdollista, sillä tarjolla ei aina ole sijoituspaikkoja, joissa esimerkiksi puhutaan lapsen äidinkieltä. Näissä tapauksissa on silti hyvinvointipalveluiden mukaan otettu huomioon lastensuojelulain määräys.

Lastensuojelulain mukaan, jos lasta ei ole mahdollista sijoittaa sijaishuoltopaikkaan jossa puhuttaisiin lapsen äidinkieltä ja jonka kulttuuritausta tai uskonto olisi sama kuin lapsella, täytyy lastensuojelun tukea näitä oikeuksia lapsen perheen ja muiden läheisten aktiivisten tapaamisten lisäksi esimerkiksi kielen opetuksella, tarvittaessa tulkkipalvelulla, lapsen oman kulttuurin ja uskonnon tapahtumilla sekä kirjoilla, elokuvilla ja muilla vastaavilla.

Hyvinvointipalvelujen vastauksen mukaan nämä asiat on kyllä huomioitu lasten sijaishuoltoa järjestettäessä sekä henkilöstön koulutuksissa. Puutteet yhteydenpidon rajoittamista koskevassa päätöksenteossa ja asiakassuunnitelmien teossa on korjattu päätöksentekokäytäntöjen tarkennuksilla ja omavalvonnassa on otettu huomioon kantelun osoittamat puutteet.