Autotiet täyttyvät kuravedestä lumien sulaessa – autoilijalla on vastuu varoa, ettei roiski rapavettä muiden tielläliikkujien päälle

Kevään edetessä ilmat lämpenevät, lumet sulavat ja autotiet täyttyvät kuraisesta vedestä. Jalankulkija saa autotien lähellä liikkuessaan varoa, ettei saa ohiajavan auton lennättämää kuravettä päälleen.

Kuka sitten on vastuussa sotkusta, jos tällainen vahinko sattuu? Jos tiellä on vain lätäkkö, kohteliaan kuskin luulisi väistävän rapakkoa jalankulkijan ollessa kohdalla, mutta entä jos koko tie on veden vallassa?

Oulun poliisin liikenneyksikön johtaja Pasi Rissanen kertoo, että auton kuljettajalla on tilanteessa vastuu varoa jalankulkijaa.

– Näissä tilanteissa autoa ajaessa tulee säätää tilannenopeus niin, ettei vettä roisku muiden päälle. Tieliikennelaissa varsin selkeästi sanotaan, että kuljettajan on sovitettava ajoneuvonsa nopeus sellaiseksi, etteivät muut tienkäyttäjät joudu kohtuuttomasti lian tai soran roiskumiselle alttiiksi. Eli jos koko tie on veden peitossa eikä vesilätäkköä voi väistää, niin sitten täytyy hidastaa ajonopeutta.

Rissanen kertoo, että poliisille tulee joitain yksittäisiä ilmoituksia, joissa kuravedet päälleen saanut henkilö on ottanut auton rekisteritunnuksen ylös ja ilmoittanut sen poliisille.

– Näissä tapauksissa poliisi yrittää tavoittaa kuskin ja sitten koetetaan selvittää asia ja mahdollinen rangaistus. Tuollaisessa tapauksessa kuski voi saada sakkorangaistuksen.

Jos rapavedet vaatteilleen saanut henkilö haluaa lisäksi jotain korvausta vahingosta, asia pitää Rissasen mukaan sovitella asianosaisten kesken.

– Kyllä ne tilanteet yleensä ihan maalaisjärjellä ratkeavat.

Oulun teknillisen liikelaitoksen työpäällikkö Timo Oksa kertoo, että toimet autoteiden tulvimisen hillitsemiseksi on jo aloitettu.

– Esimerkiksi Pokkitörmän kohdalle, mihin vettä usein kertyy paljon, on menossa huuhteluauto sulattamaan kaivosta lähtevää putkea, että vesi pääsee kulkemaan pois. Lisäksi muualla hulevesikaivoja sulatetaan esiin, kaivon kansia kaivetaan esiin lumesta ja teiden reikiä paikataan.