Autoilija törmäsi mopoilijaan Oulun keskustassa – jatkoi matkaansa selvittämättä asiaa

Ikävä uutinen. Toivottavasti näin välinpitämättömiä autoilijoita ei ole kovin paljoa. Mopot lisääntyy liikenteessä kevään edetessä ja siellä on nyt myös oma poikani, joka on vasta mopokorttinsa saanut ja on asiasta äärimmäisen onnellinen. Toivoisin kovasti nyt tarkkuutta ja kärsivällisyyttäkin autoilijoilta, että mopoilijatkin pääsevät turvallisesti liikkumaan eikä kenenkään henkeä huolimattomuudella tai välinpitämättömyydellä vaaranneta. Mopoilija on hyvin suojaton autoa vastaan.