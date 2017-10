Arto Maaninen valittu Oulun yliopiston uudeksi yhteistyösuhteiden rehtoriksi

Oulun yliopiston hallitus on valinnut yliopiston uudeksi yhteistyösuhteista vastaavaksi vararehtoriksi filosofian tohtori Arto Maanisen. Hän aloittaa tehtävässä joulukuun alussa. Toimikausi päättyy vuoden 2022 lopussa.

Maaninen siirtyy tehtävään Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy:stä. Maaninen on toiminut VTT:ssä eri tehtävissä vuodesta 2002.

Tuleva vararehtori on väitellyt Oulun yliopistossa epäorgaanisen kemian alalta vuonna 1999 ja hän on myös epäorgaanisen kemian dosentti. Maanisella on kokemusta yliopistollisista tehtävistä ja akateemisten lopputöiden ohjauksesta ja arvioinnista.

Yhteistyösuhteiden rehtorin tehtävää haki määräaikaan mennessä kymmenen henkilöä, joista rehtori haastatteli kolmea.