Arina tarjoaa hallikauppiaille väistötilaa Rotuaarin ja Isonkadun väliseltä yhdyskäytävältä

Oulun kauppahallin kauppiaille tarjotaan remontin ajaksi väistötilaksi Rotuaarin ja Isonkadun välistä yhdyskäytävää. Aikaisemmin siellä toimi Coffee Housen kahvila. Tilat ovat nyt tyhjillään.

– Yhdyskäytävässä on myymälä tilaa käytävän lisäksi noin 190 neliömetriä. Se soveltuisi kaikille lukuun ottamatta kala- ja lihakauppiaita, Osuuskauppa Arinan hallintojohtaja Paavo Härö sanoo.

– Tila on samanlainen pitkänomainen kuin kauppahallin käytävä.

– Olemme avoimia keskustelulle. Voisimme tehdä myös tarvittavat myyntitilat enkä usko vuokran tulevan esteeksi. En tiedä kauppahallin vuokria, mutta olen kuullut huhuja keskivuokrista, joten uskoisin, että pääsisimme ratkaisuun.



Tyhjillään olleessa yhdyskäytävässa on ilmennyt rauhattomuutta ja seinien rikkomista.

Jos hallikauppiaat päätyisivät tiloihin, käytävä voitaisiin pitää suljettuna muuna kuin puotien aukioloaikoina. Arina puolestaan saisi käytävänsä rauhoitettua ja myymälätilaksi.

Arinalla olisi Härön mukaan tarjolla myös tiloja, joista kala- ja lihakauppiaat voisivat olla kiinnostuneita.

– Ydinkeskustan toimivuus on ykkösasia Arinalle. Kauppiaiden keskinäinen kilpailu on kakkossijalla. Kauppakeskus Valkea on liittynyt Oulun liikekeskuksen jäseneksi, jotta voisimme yhteistyössä lisätä ydinkeskustan vetovoimaa.



Hallintojohtaja Paavo Härö on tietoinen, että osa oululaisista lukee Arinan esityksen haluamallaan tavalla.

– Meidän mielestämme Oulun kauppahalli on osa oululaista perinnettä, jota on syytä kannustaa. Siellä tulee esille alueen kulttuuriperinne ja tuotevalikoima.

– Arina ei ole tunkemassa halliin, Härö sanoo.

– Oulun kauppahalli on hieno, ja se kaipaa remontin jälkeenkin kulttuuriperinteeseen nojaavaa toimintaa. Arina voi auttaa remontin toteuttamista tarjoamalla väistötiloja.