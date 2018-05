Antellin leipomoiden historia juontaa juurensa 138 vuoden taakse – näin yhtiön tarina on edennyt

Antell kertoi torstaina lakkauttavansa Oulussa 138 vuotta jatkuneen leipomotoiminnan. Konsernin henkilöstölle kerrottiin torstaina, että 101 työntekijää jää ilman töitä elokuun lopusta alkaen.

Näin Antellin leipomoiden tarina on kehittynyt vuosien saatossa:

Katri Antell Oy:n katsotaan syntyneen vuonna 1880, kun Katri Antell alkoi myydä leipomiansa leipiä Oulun torilla.

Hän oli saanut leipomotoiminnan harjoittamiseen luvan Oulun maistraatilta samana vuonna.

Katriksi puhuteltu Katharina Henrika Antell avasi ensimmäisen leipomomyymalansä Ouluun vuonna 1883.

Edelleen toimiva Kirkkokadun kahvila avattiin vuonna 1899.

Perustamisvuoden perusteella Antellin leipomo on Oulun vanhin yritys.

Katri Antell ja sukua perhepotretissa. Katri on toinen oikealta.

Yksi Antellin kuuluisista leivonnaisista on kansallisrunoilija Johan Ludvig Runebergin kunniaksi tehty runebergintorttu, joita hänen vaimonsa Fredrika Runeberg leipoi miehelleen.

Antellin runebergintorttu oli Suomen ensimmäinen kostutettu runebergintorttu.

Kostutteen kehitti 1950-luvulla kondiittorimestarina työskennellyt Pentti Poutiainen rommista ja arrakkipunssista.

Omenahyve on Antellin kuuluisin herkku. KUVA: SallmÈn Eljas

Ehkä vielä kuuluisampi Antellin herkku on omenahyve. Se on ollut leipomon suosituin leivonnainen yrityksen alkuajoista lähtien. Antellin Omenahyvettä on valmistettu näihin päiviin asti alkuperäisen ohjeen mukaan. Kyseessä on Suomen vanhin käytössä oleva täytekakkuresepti. Omenahyve valmistetaan marengista, omenalohkoista ja vaniljakreemistä. Olennainen osa omenahyvettä on vaniljakastike, jonka kanssa se kuuluu tarjoilla. Leipomotoiminnan lakatessa syksyyn mennessä omenahyveen kohtalo on vielä avoin.

Muita suosittuja Antellin tekemiä leivonnaisia ovat joulutorttu ja bebe-leivos.

Vuonna 1980 Antell laajensi toimintaa ja perusti ensimmäisen työmaaruokalansa Oulun Kemiran tehtaan työntekijöille.

Vuosikymmenten varrella yhtiön henkilöstöravintoloiden määrä on kasvanut yli sataan ympäri Suomen.

Antellissa työskentelee noin 600 ihmistä.

Liikevaihto oli viime vuonna 52,4 miljoonaa euroa.

Konserniin kuuluvat Antell-Ravintolat Oy, Antell-Kahvilat Oy ja nyt toimintansa lakkauttava Antell-Leipomot Oy.

Leipomossa irtisanottiin vuonna 2010 kahdeksan työntekijää yt-neuvotteluiden tuloksena.

Tuolloin työntekijöitä 83.

Viime vuosina Antellin toiminta on keskittynyt Höyhtyälle. KUVA: Pekka Peura

Samana vuonna valmistui yhtiön laajennetut tilat Höyhtyälle Poratielle, jonne keskitettiin konsernin kaikki toiminta, kuten leipomo ja hallinto.

Toppilan Mallastien tiloista muutettiin pois.

Yhtiön on omistanut vuodesta 1976 lähtien Lanton perhe.

Johdossa toimivat sisarukset Tomi Lantto toimitusjohtajana ja Annukka Lantto varatoimitusjohtajana.

Heitä ennen yhtiön toimitusjohtajan toimi heidän isänsä, kauppaneuvos Ilkka Lantto 1977–2003.

Sukupolvenvaihdos tehtiin vuonna 2002.

24.5.2018 Antell tiedotti lakkauttavansa leipomotoiminnan elokuussa.