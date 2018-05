Antell lakkauttaa leipomotoiminnan ja irtisanoo 101 työntekijää

Perinteikäs henkilöstöravintola-, kahvila- ja leipomoalan yritys Antell Oy luopuu leipomotoiminnastaan ja Antell-Leipomot Oy:n toiminta ajetaan alas. Yhtiö irtisanoo 101 työntekijää.

Antell aloitti konsernin koko leipomotoimintaa koskevat yhteistoimintaneuvottelut viime maaliskuussa. Ravintola- ja kahvilatoiminta rajattiin yt-neuvotteluiden ulkopuolelle.

Antellin leipomotoiminta on keskittynyt Oulun seudulle.

– Leipomotuotteillamme on ollut kysyntää ja olemme kasvaneet viime vuosina voimakkaasti. Kulurakenteemme on kuitenkin liian raskas emmekä toimialan markkinamurroksessa ole pystyneet kannattavaan toimintaan. Leipomoliiketoiminta on ollut jo useita vuosia tappiollista, toimitusjohtaja Tomi Lantto sanoo tiedotteessa.

– Me emme ole osanneet varustautua markkinamuutoksiin oikealla tavalla, toteaa Antell-konsernin varatoimitusjohtaja Annukka Lantto.

Hän painottaa sitä, että ratkaisulla kannetaan vastuuta. Perheyrityksen on voitava kehittyä edelleen ja säilyä elinvoimaisena seuraavillekin sukupolville, niin kuluttajille, henkilöstölle kuin omistajillekin.

– Että se olisi olemassa seuraavatkin 150 vuotta.

Antellin leipomon lippulaivatuotteena tunnetun omenahyveen kohtalosta ei ole tietoa. Yrityksessä aiotaan selvittää, jatketaanko tuotteen valmistamista Antellin kahviloiden yhteydessä.

Pääluottamusmies: Prosessi on ollut siisti

Kaikki kivet on käännetty kahdeksan viikkoa kestäneiden yhteistoimintaneuvotteluiden kuluessa.



– Kipeitäkin muutoksia pitää tosiasioiden edessä tehdä, Annukka Lantto sanoo.



– Prosessi on ollut siisti. On saanut tietoa, on päässyt sanomaan kaiken sanottavan, on huomioitu, kertoo pääluottamusmies Pertti Ahosola.



Sadasta irtisanottavasta joka viides on määräaikainen. Suoraan eläkkeelle pääseviä ei juuri ole.

Antellin henkilöstöravintoloiden ja kahviloiden osuus liikevaihdosta on yli 85 prosenttia. Leipomotoiminta kattaa siten noin 15 prosenttia Antell-konsernin toiminnasta.

Antell sanoo keskittyvänsä jatkossa ravintola- ja kahvilaliiketoimintaansa. Konsernilla on valtakunnallisesti noin sata henkilöstöravintolaa ja useita kahviloita.

Antell-konserni työllistää noin 600 henkilöä.

Suuri investointi viime vuonna

Viime vuonna Antell investoi miljoona euroa leipomon uuteen tuotantolinjaan. Lantto kertoi maaliskuussa Kalevalle, että investointi oli edellytys leipomotoiminnan selviytymiselle.

Tuolloin yhtiöstä kerrottiin, että liikevaihto oli noussut jo lupaavasti. Vuonna 2017 Antellin leipomotoiminnan liikevaihto kasvoi 16 prosenttia, ja tänä vuonna alkuvuodesta kasvua on ollut parikymmentä prosenttia.

Silti leipomo oli tappiollinen, Lantto sanoi maaliskuussa. Lanton mukaan kahvilat ja ravintolat ovat kannatelleet tappiollista leipomotoimintaa jo viiden vuoden ajan.

Antellin leipomo on toiminut Oulussa vuodesta 1880 saakka.