Antell aloittaa yt-neuvottelut leipomotoiminnassaan – noin sata työpaikkaa uhattuna Oulun seudulla

Antell aloittaa yhteistoimintaneuvottelut, jotka koskevat konsernin koko leipomotoimintaa. Ravintola- ja kahvilatoiminta on rajattu yt-neuvotteluiden ulkopuolelle.

Antellin leipomotoiminta on keskittynyt Oulun seudulle, yt-neuvottelut kohdistuvat noin sataan ihmiseen.

Toimitusjohtaja Tomi Lantto kertoo, yt-neuvotteluiden henkilöstövaikutuksia on vielä ennenaikaista arvioida.

– Tehostamistoimia tarvitaan, sillä leipomotoiminta on kannattamatonta. Se on ollut ongelmana jo vuosien ajan.

Lantto kertoo, että yt-neuvottelut loppuvat aikaisintaan toukokuussa.

Leipomotoiminta kattaa noin 15 prosenttia Antell-konsernin toiminnasta, kannattava ravintola- ja kahvilatoiminta tuo valtaosan yrityksen liikevaihdosta.

Lanton mukaan yt-neuvottelujen lopputulosta ei vielä pysty sanomaan. Liiketoiminnan tervehdyttämistä ja toiminnallista ydintä yritetään selvittää kaikin keinoin.

Voiko Antell lopettaa koko leipomotoiminnan Oulussa?

– On ennenaikaista arvioida sitä, mutta myös se on mahdollista. Se on kyllä vihoviimeinen vaihtoehto.

Jos niin rajuihin muutoksiin mennään, Lanton mukaan kahvilat voisivat mahdollisesti toimia Antellin lippulaivatuotteiden kuten omenahyveen valmistuspaikkoina.