Anni Hyypiö Oulun ylioppilaslehden päätoimittajaksi

Oulun ylioppilaslehden uudeksi päätoimittajaksi on valittu Anni Hyypiö. Päätöksen teki Oulun yliopiston ylioppilaskunnan (OYY) edustajisto kokouksessaan 11.1.2017. Hyypiö valittiin tehtävään yksimielisesti.

Anni Hyypiö on valmistunut Oulun yliopistosta filosofian maisteriksi vuonna 2014. Hän on työskennellyt aikaisemmin Oulun ylioppilaslehden toimitusapulaisena. Lisäksi hän on työskennellyt muun muassa Kalevassa, Koillissanomissa ja Kansan Tahdossa.

–Anni vakuutti meidät monipuolisella osaamisellaan ja näkemyksellään, miten Oulun ylioppilaslehteä voi kehittää, kertoo ylioppilaskunnan rekrytointiryhmän puheenjohtajana toiminut Nico Numminen. Rekrytointityöryhmä valmisteli päätoimittajan valintaa ja teki yksimielisen pohjaesityksen edustajistolle.

Edellinen päätoimittaja Minna Koivunen luotsasi lehteä alkuvuodesta 2015 tähän hetkeen saakka. Vuodenvaihteesta alkaen Oulun ylioppilaslehti on ollut digitaalinen julkaisu, joka ilmestyy osoitteessa www.oulunylioppilaslehti.fi. Lehden viimeinen paperiversio ilmestyi viime vuonna.

–Olen kiitollinen luottamuksen osoituksesta! Lähden innolla tulevaan vuoteen. Tärkeintä on, että Oulun ylioppilaslehdestä tulee entistä näkyvämpi ja tärkeämpi opiskelijoille. Tavoitteena on, että Oulun yliopistoa koskea uutiset voi lukea ensimmäisenä Oulun ylioppilaslehdestä, kertoo vastavalittu päätoimittaja Hyypiö.